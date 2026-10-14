Estas son las razones de Fecode para protestar este 14 de octubre

En el marco de las jornadas de movilización nacional convocadas por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), Miguel Ángel Pardo, integrante del Comité Ejecutivo del gremio docente, expuso en diálogo con Mañanas Blu las motivaciones centrales que llevan al profesorado a salir a las calles.

Pardo enfatizó que la protesta social no responde a pretensiones salariales ni a intereses partidistas, sino a la defensa de la educación pública frente a iniciativas normativas y de ajustes presupuestales que el gremio considera regresivas.

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Oposición al recorte presupuestal y afectación de proyectos educativos

El dirigente sindical sostuvo que las propuestas normativas en curso representan medidas inconstitucionales y un retroceso directo para la comunidad educativa pública del país. Según explicó Pardo, una de las mayores preocupaciones estriba en la reducción proyectada en la inversión del sector educativo, la cual compromete el financiamiento de programas sociales clave.

"En el caso de la educación constituyen un proceso de reformas en primer lugar inconstitucionales y en segundo lugar profundamente regresivas, entre los cuales está planteado en primer lugar pues la caída del presupuesto del Ministerio de Educación en un -41% 2027", afirmó Pardo.



El vocero añadió que esta medida "significaría suprimir recursos que ya están apalancados para la dignificación de la labor periódica de toda la comunidad educativa", afectando directamente la universalización del Plan de Alimentación Escolar (PAE), la infraestructura escolar y la atención a las zonas rurales.

Otro de los ejes de la movilización se centra en la oposición a proyectos legislativos como el de los denominados "bonos escolares", los cuales, según Fecode, buscan trasladar recursos del tesoro público hacia instituciones privadas.