Deforestación en Colombia en 2025: el país perdió 119.483 hectáreas de bosque natural

La deforestación en Colombia incrementó durante 2025, según el más reciente balance del Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono del Ideam. El país perdió 119.483 hectáreas de bosque natural, lo que representa un aumento del 5,2 % frente a las 113.608 hectáreas registradas en 2024.

Pese a ese aumento, el instituto señala que la cifra continúa un 18,1 % por debajo del promedio histórico de los últimos 25 años, estimado en 145.802 hectáreas anuales, y sostiene que Colombia mantiene una tendencia de reducción de la deforestación si se observa el comportamiento de los últimos cinco años.

Además, el país sigue cumpliendo la meta de conservar al menos el 50 % de su territorio cubierto por bosques, con una superficie de 58,9 millones de hectáreas, equivalente al 51,6 % del territorio nacional.

La Amazonía, donde se concentró el 65 % de la deforestación nacional, con 77.805 hectáreas de bosque perdidas durante 2025, continúa siendo la región más afectada por este fenómeno. Le siguió la región Andina, con 16.395 hectáreas deforestadas.



A nivel departamental, Caquetá, Meta, Guaviare, Putumayo y Antioquia concentraron cerca del 71 % de toda la deforestación registrada en el país. Caquetá fue el departamento con mayor pérdida de bosque, al pasar de 25.263 a 30.414 hectáreas, un incremento del 20,4 %.

Por su parte, Putumayo registró el mayor aumento porcentual entre los departamentos más afectados, con un crecimiento del 64,6 %. En contraste, Meta redujo la deforestación en un 16,8 %, al pasar de 27.107 a 22.554 hectáreas.

El informe también muestra que 567 municipios registraron al menos una hectárea deforestada durante el año, aunque el 69 % de la pérdida de bosque se concentró en apenas 25 municipios. Cartagena del Chairá, en Caquetá, encabeza la lista con 16.983 hectáreas deforestadas, seguido por Mapiripán, San Vicente del Caguán, Calamar y La Macarena.

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En cuanto a las áreas protegidas, el Ideam reportó una reducción de la deforestación dentro del Sistema de Parques Nacionales Naturales. Durante 2025 se perdieron 9.388 hectáreas, un 18,7 % menos que en 2024. Sin embargo, la presión continúa concentrándose en parques amazónicos como Sierra de la Macarena, Tinigua y Serranía de Chiribiquete.

Entre las principales causas de la deforestación están la praderización para el acaparamiento de tierras, las prácticas no sostenibles de ganadería extensiva, el desarrollo de infraestructura de transporte no planificada, los cultivos de uso ilícito, la expansión de la frontera agrícola, la tala ilegal, la extracción ilícita de minerales y algunos fenómenos naturales.

Además, el monitoreo encontró que diez Núcleos Activos de Deforestación concentraron el 54 % de toda la pérdida de bosque registrada en el país. Los principales fueron Sabanas del Yarí-Caguán, Llanos del Yarí-Marginal de la Selva y Guaviare.

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Según el comportamiento registrado por el Ideam, durante 2025 hubo una tendencia general de aceleración de la deforestación en varias regiones del país, especialmente en sectores de Putumayo, Caquetá y Guaviare, mientras que en el sur del Meta se observaron señales de desaceleración. En las regiones Caribe y Pacífico también se registró un aumento del ritmo de pérdida de bosque.