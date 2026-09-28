Demoras, remisiones y presiones: Causa Justa alerta por barreras para acceder al aborto legal

En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, que se conmemora el 28 de septiembre, el movimiento Causa Justa hizo un llamado al Gobierno para garantizar que las personas que requieren una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) puedan acceder al servicio sin barreras.

De acuerdo con los datos entregados por La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, organización que hace parte de Causa Justa, entre el 22 de febrero de 2022 y el 30 de junio de 2026 fueron atendidos 3.591 casos relacionados con el acceso a la IVE.

La organización aseguró que las barreras más frecuentes identificadas en estos casos son las demoras administrativas para acceder al servicio, las remisiones sucesivas entre prestadores que no permiten resolver oportunamente la solicitud, falta de información sobre dónde y cómo acceder al procedimiento. Además, del desabastecimiento de medicamentos utilizados para la IVE y en el casos de los embarazos avanzados, falta de personal especializado.

Asimismo, el movimiento señaló que el estigma y las presiones para intentar persuadir a las personas de desistir del procedimiento continúa siendo una de las barreras activas para las mujeres que quieren acudir a este procedimiento.



Laura Castro, directora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, explicó que el tipo de acompañamiento solicitado por las personas ha cambiado desde la entrada en vigencia de la sentencia C-055.

Según los datos entregados por la organización, los casos que requirieron acompañamiento legal pasaron de 171 a 81, mientras aumentaron aquellos en los que las personas lograron acceder al servicio únicamente después de recibir información sobre sus derechos y la ruta de atención.

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“En los dos últimos años de la implementación de la Sentencia ha cambiado el tipo de apoyo que brindamos desde la Mesa: los casos que requirieron acompañamiento legal - es decir activar acciones administrativa o legales - pasaron de 171 a 81. Mientras que aumentaron los casos en los que se logró el acceso solo con información. Esto evidencia que cada vez las mujeres acuden más por información y con esta sortean las barreras”, señaló Castro.

La organización también reportó que entre febrero y junio de 2026, el 80 % de los casos en los que se informó la edad gestacional correspondía a embarazos de las primeras 12 semanas.

Entre febrero de 2022 y junio de 2026, La Mesa registró 1.935 procedimientos de IVE entre los casos que acompañó. Durante el primer semestre de 2026 fueron 566, frente a 593 registrados durante todo 2025. Sin embargo, la organización aclaró que estas cifras corresponden exclusivamente a los casos que ha acompañado y no representan el número total de abortos realizados en Colombia.

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Causa Justa también advirtió que las dificultades para acceder al servicio no tienen el mismo impacto en todas las personas. En el caso de niñas y adolescentes, por ejemplo, el movimiento señala que la intervención de terceros puede afectar la intimidad y confidencialidad de la atención.

Para el movimiento, la solución no pasa únicamente por garantizar la prestación del procedimiento, sino por implementar una política pública integral que incluya tres componentes: acceso efectivo a la IVE, prevención de embarazos no deseados y fortalecimiento de la educación sexual integral.