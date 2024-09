Denuncian maltratos físicos y verbales a trabajadores en huelga de MinTrabajo

Se cumple un mes de la suspensión de la huelga en el Ministerio del Trabajo, y varios trabajadores denuncian que no están recibiendo el pago de sus salarios y anuncian que emprenderán acciones legales.

Eliazar Falla, vocero Comité de Huelga del Ministerio habló en Mañanas Blu y denunció que los trabajadores que se reincorporaron a sus actividades después de una huelga de dos meses no han recibido el pago de sus salarios. Aunque la huelga fue suspendida a finales de julio, los empleados continúan sin recibir el salariocorrespondiente a los meses trabajados.

Foto: Suministrada

“Desde junio mucha gente en el Ministerio del Trabajo muchos trabajadores no han recibido su salario, en la gente hay mucha preocupación porque la verdad es que no tenemos dinero ni con qué llevar el alimento a nuestras casas. A mí pues no me han pagado hace mucho rato. Desde junio no me pagan ni siquiera la prima ni nada al respecto. y pues el argumento es porque estábamos en huelga como un mecanismo de presión para no continuar en la huelga”, dijo Falla.

Foto: Suministrada

Además de la falta de pago de salarios, los trabajadores también han denunciado ataques físicos y verbales por parte de las directivas del Ministerio. Durante la huelga, hubo casos de personas atropelladas y agresiones físicas y verbales hacia los trabajadores sindicalizados.

Publicidad

A pesar de existir protocolos para prevenir el maltrato laboral, el sindicato denunció que en el Ministerio de Trabajo no se han implementado dichos protocolos y las denuncias internas no han tenido respuesta. El sindicato espera que estas denuncias sean presentadas ante las autoridades correspondientes.

“Durante todo el ejercicio, en la huelga hubo varios ataques físicos. Hubo personas atropelladas y hubo insultos físicos y insultos verbales, de destituciones, de aperturas de investigación por parte de las directivas del Ministerio del Trabajo”, denunció Falla.

Publicidad

La falta de pago de salarios y los maltratos sufridos por los trabajadores han generado preocupación y malestar entre ellos, quienes no cuentan con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas. El sindicato hace un llamado a la solidaridad de la comunidad para apoyar a los trabajadores en esta difícil situación.