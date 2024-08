Proyecto de cielos abiertos genera polémica: sindicato dice que se afectan empleos

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el presidente del Sindicato de Trabajadores Aéreos de Colombia, Daniel Gallo, explicó las principales razones por las que se oponen al proyecto de ley de cielos abiertos en Colombia. Según aseveró, la iniciativa plantea una serie de preocupaciones para los trabajadores colombianos y los consumidores.

Uno de los principales puntos de preocupación es el impacto que tendría en el empleo de los colombianos en las aerolíneas nacionales. Gallo argumentó que permitir que las aerolíneas extranjeras operen en el país con tripulación extranjera afectaría directamente el empleo de los colombianos en el sector.

“El articulado original venía con proyección de cielos abiertos, son unas libertades del aire y esto no tiene nada que ver con las libertades del aire. En el primer articulado no salía el cabotaje, que es la octava libertad que dice que las aerolíneas que prestan servicio nacionalmente son las que son autorizadas para hacer estos vuelos”, recalcó.

Blu Radio - Aeropuerto Foto: AFP

Además, señaló que el proyecto de ley no aborda de manera adecuada la falta de infraestructura en los aeropuertos colombianos para recibir a un mayor número de aerolíneas. Otro aspecto que preocupa al sindicato de trabajadores aéreos es la competencia desleal que podrían enfrentar las aerolíneas nacionales. Gallo indicó que, si bien el proyecto de ley propone aumentar la competencia para reducir los precios de los boletos aéreos, esto no ha sucedido en otros países con políticas de cielos abiertos y las tarifas no han disminuido significativamente.

“Cualquier aerolínea y este es un ejemplo claro, KLM viene haciendo un vuelo Ámsterdam-Cartagena a Bogotá, KLM hace Ámsterdam-Cartagena, baja a esos pasajeros, sí, y continúa el vuelo hacia Bogotá sin poder vender Cartagena a Bogotá o viceversa. Acá las aerolíneas se verían perjudicadas. Lo que se está vendiendo por parte del representante Armando González de Cambio Radical, que es el ponente, es que va a haber mayor con conectividad en el país y más competencia y, al haber mayor competencia los tiquetes van a bajar en las experiencias de otros países. Esto no ha sucedido, no han bajado los tiquetes. Estas aerolíneas van a venir a buscar son rutas troncales”, agregó.