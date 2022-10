Denuncian serios retrasos en resultados de pruebas del coronavirus en Santander

Angélica Blanco es una joven periodista santandereana quien decidió levantarse de su cama, donde guarda reposo durante estos días, para tomar el teléfono y denunciar públicamente que, tras tomarse la prueba del coronavirus, los resultados oficiales todavía no llegan y la demora aumenta la zozobra con el paso de las horas.

“Yo empecé a tener síntomas leves el 03 de abril, pero ya el 16 de ese mismo mes tuve una dificultad respiratoria muy fuerte, tanto que no podía dormir, llamé a la línea de la Gobernación de Santander y me pasaron a la etapa de caso sospechoso, me mandaron a realizar la prueba ese mismo día, pero solo hasta el domingo 19 vinieron a mi casa a tomarla”, contó.

Desde ese momento empieza el calvario para la joven, quien asegura que los síntomas cada vez son más fuertes y la preocupación es latente, puesto que reside con su abuelo, el papá y la mamá.

“Hoy cumplo nueve días de haberme tomado la prueba y 13 de aislamiento, vivo con mi abuelo de 83 años; mi papá tiene 52 y es diabético; mi mamá de 51 años sufre de Epoc, que es una enfermedad pulmonar; y mi abuela falleció el 26 de este mes; realmente es preocupante”, comentó.

La mujer no aguantó tanta incertidumbre y en un trino denunció a la Nueva EPS, al Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Santander por la demora en los resultados.

Hace 9 días me tomaron la prueba de #Covid_19 y hace 13 estoy en aislamiento.@DirComNuevaEps y @MinSaludCol no responden sobre resultados.

Vivo con 3 pacientes de alto riesgo: por ellos y por todos los “posibles casos” pido celeridad. @Supersalud @INSColombia @GobdeSantander pic.twitter.com/X8tTUtiyvw — Angélica Blanco Ríos (@Angelicablancor) April 28, 2020

El trino se viralizó y tras la presión de algunos colegas periodistas, la Secretaría de Salud aseguró de manera informal, en horas de la noche del lunes, que la prueba de la joven había salido negativa.

“Cuando llamé a pedir la prueba me dijeron que mañana vamos y demoraron más días, hay mucha gente que como yo está a la espera porque estar encerrados es una carga emocional, yo ya llevo 13 días de estar encerrada en una habitación, no puedo casi ni moverme por la dificultad respiratoria, el llamado es a que entreguen las pruebas a tiempo y además de poder salvar vidas, se pueden prevenir contagios”, añadió.

La prima de esta mujer, con quien tuvo contacto directo y quien trabaja en una clínica de Bucaramanga, ya cumple ocho días de haberse tomado la prueba y 13 en aislamiento.

“A ella tampoco le han llegado los resultados, acá en Santander hay dos laboratorios habilitados para que las pruebas y los resultados, supuestamente, llegaran rápido, pero parece que no están funcionando como debería ser”, denunció.

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, también ha sostenido que hay más de 255 pruebas que aún no tienen el reporte.

“Por seguridad, debemos continuar en aislamiento obligatorio”, dijo.

Hasta el momento en Bucaramanga se han hecho 746 pruebas de covid-19, de las cuales 474 han resultado negativas, 17 positivas y está pendiente el reporte de 255.



Hoy tenemos 381 camas hospitalarias disponibles.



Por seguridad, debemos continuar en aislamiento obligatorio. — Juan Carlos Cárdenas (@JCardenasRey) April 26, 2020

