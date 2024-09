Depender de gas importado no es una estrategia país: presidente de Promigas

Desde Barranquilla , en el último día del congreso Nacional de Comerciantes Empresarios de Fenalco, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, señaló que el país se encuentra en una crisis de gas y que a partir del otro año tendrá que comenzar a importar este hidrocarburo.

De acuerdo con el dirigente, esta situación hará que Colombia comience a depender de la volatilidad internacional del gas en el mercado, e insistió en que depender de estás importaciones no es una estrategia en el país.

"Cuando uno pierde la autosuficiencia energética y su soberanía energética como la estamos perdiendo nosotros, eso significa que vamos a tener que depender de otras fuentes externas y vamos a depender de la volatilidad internacional del gas y no a lo que producimos nosotros domésticamente. Si nos toca empezar a salir a comprar gas, eso no es una estrategia país", dijo

Roja indicó que el país está trabajando "al límite", en materia energética: "Se nos ha vuelto paisaje trabajar al límite y eso no está bien para ninguna economía. Tenemos los sistemas energéticos al límite, la capacidad portuaria al límite, las vías al límite y así no se puede planear un país. No tenemos margen de reserva ni margen de error para el tema energético", concluyó el dirigente.