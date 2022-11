Depravado atemoriza a mujeres en un parque de Bucaramanga y piden capturarlo

Valesca Alvarado es una joven comunicadora social y contó su historia en redes sociales tras ser acosada sexualmente por un depravado que se merodea por el parque García Rovira de Bucaramanga y el centro de la ciudad.

La joven paseaba su perra por el parque y, según cuenta, un hombre se le acercó y empezó a acosarla con videos pornográficos.

“El tipo se vino por detrás, un abuelo, no me di cuenta, escuchaba unos gemidos como de un celular y alguien que me decía que me tenía que ir con él para que no me pasara nada malo, cuando me volteé lo que vi fue un video masturbándose, yo me paré y agarré a mi perra, el hombre me amenazaba, quedé completamente asustada”, contó.

Lo grave de la denuncia, según relata la joven comunicadora, es que el hombre la habría estado siguiendo desde hace varios días.

“El depravado me dijo que me ha visto en el parque, que sabía cuál era mi perrita y que conoce donde vivo, quedé en ‘shock’, no supe cómo reaccionar, estoy muy asustada”, sostiene la joven.

La mujer pidió más apoyo de la Policía: “habían dos jóvenes bachilleres de la Policía, les conté lo que me había pasado y al buscar al hombre me dijeron que se les había volado, me sentí sola en la calle y desprotegida”.

Este es el relato completo de la joven:

