Depredador sexual usaba IA para engañar niños en la web: lideraba red internacional de abuso

Una red transnacional dedicada a la explotación sexual infantil quedó al descubierto tras 16 meses de investigación. En una operación coordinada entre la Policía y agencias internacionales, las autoridades lograron desarticular una estructura que operaba desde Colombia y tenía alcance en otros países.

El operativo se desarrolló de manera simultánea en Medellín, Ibagué y Villavicencio, donde fueron capturadas seis personas señaladas de almacenar, distribuir y recibir material de abuso sexual infantil.

De acuerdo con la investigación, la red criminal utilizaba redes sociales y herramientas tecnológicas para difundir contenido ilegal. En total, las autoridades lograron identificar al menos 130 imágenes y 115 videos que contenían material de abuso sexual de menores de edad. Uno de los casos que más encendió las alarmas es el de Jorge Luis Medina Palacios, alias ‘Jorge’, de 37 años, quien habría construido toda una fachada digital para acercarse a sus víctimas.

Según las autoridades, utilizaba más de nueve perfiles falsos apoyados en inteligencia artificial, con los que se hacía pasar por menor de edad para ganarse la confianza de niños y persuadirlos de enviar contenido íntimo.



Las indagaciones revelaron que este hombre tendría una trayectoria criminal desde 2019 y que logró afectar al menos a 38 víctimas, todas de nacionalidad española, con edades entre los 7 y los 11 años.

Durante las audiencias judiciales, alias ‘Jorge’ aceptó los cargos en su contra. Solo en lo corrido de 2026, se han realizado 671 capturas y 25 aprehensiones por este tipo de delitos, además de 51 operaciones contra redes criminales similares y el bloqueo de 550 páginas web con contenido ilegal.

“Estos criminales pensaron que el anonimato digital era un escudo. Hoy demostramos que la tecnología también está de nuestro lado para proteger a los menores”, señaló el general Óscar Rico, director de Protección y Servicios Especiales.