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Blu Radio  / Nación  / Depredador sexual usaba IA para engañar niños en la web: lideraba red internacional de abuso

Depredador sexual usaba IA para engañar niños en la web: lideraba red internacional de abuso

Seis capturados en tres ciudades dejaron al descubierto una estructura criminal que durante más de un año distribuyó material de abuso infantil y engañó a decenas de víctimas, incluso en Europa.

Depredador sexual usaba IA para engañar niños en la web: lideraba red internacional de abuso
Depredador sexual usaba IA para engañar niños en la web: lideraba red internacional de abuso
Por: Felipe García
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Actualizado: 30 de mar, 2026

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