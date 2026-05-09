Desmantelan laboratorio en Mocoa con capacidad para fabricar 600 kilos de explosivos

Las autoridades evitaron lo que pudo convertirse en una tragedia de grandes proporciones en la capital del Putumayo. En un operativo conjunto, la Policía y el Ejército Nacional desmantelaron un laboratorio clandestino donde se fabricaban explosivos con capacidad para producir hasta 600 kilos de material destructivo.

Durante la intervención fueron hallados detonantes, fertilizantes a base de nitrato, combustibles y componentes electrónicos que, según expertos antiexplosivos, podían ser utilizados para elaborar cargas adaptables incluso a vehículos con activación remota.

“Con esto estamos demostrando que estamos alineados al blindaje del departamento del Putumayo para evitar que estructuras criminales entren y afecten la tranquilidad de la región”, aseguró el coronel Álvaro Correa, comandante de Policía Putumayo.

Por su parte, el coronel Óscar Caicedo Benavidez, comandante de la Brigada de Selva número 27 del Ejército Nacional, señaló que los elementos encontrados tendrían características similares a los utilizados recientemente en hechos violentos registrados en Cauca y Valle del Cauca.



La operación fue posible gracias a información suministrada por la comunidad. “La información está llegando en tiempo real y eso nos permite prevenir y salvar vidas”, agregó el comandante de Policía Putumayo.

La Fiscalía General de la Nación asumió la investigación para identificar y capturar a los responsables de esta presunta fábrica ilegal de explosivos.