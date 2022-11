Diálogo con campesinos de Tibú, en “pantano metodológico”, reconoce MinInterior

rechazaron una reunión con el Gobierno en Bogotá.

Publicidad

Concretamente, los manifestantes del Catatumbo se negaron a reunirse con los ministros del Interior, Hacienda, Agricultura, Defensa y Diálogo Social porque exigían un encuentro directo con el presidente Juan Manuel Santos.

Al respecto, Carrillo aseguró que les causó “extrañeza” porque ellos “ya habían aceptado venir” bajo esa condiciones y este lunes en la noche se negaron.

Publicidad

Manifestó que “la posición del Gobierno ha sido hacer presencia en cuatro ocasiones con 10 instituciones, tratando temas de fondo en una región”.

Publicidad

“Nuestra discusión es ofrecer garantías, no centrarse en la metodología. Hemos visto poca voluntad de negociación”, comentó.

Los campesinos del Catatumbo no viajarán a Bogotá a reunirse con Santos porque manifiestan que no se sentarán en una mesa de conversación en donde el presidente Juan Manuel Santos no esté presente y que además la convocatoria se hizo a través de medios de comunicación y no se les comunicó cómo llegar a la capital país.

Publicidad

El presidente Juan Manuel Santos había invitado a los campesinos del Catatumbo a reunirse en Bogotá con el Gobierno central en procura de lograr un acuerdo que permita beneficiar a los habitantes y levantar el paro que afecta a esta región del país que ya pasó los 20 días.

Publicidad

Las peticiones de los manifestantes, acusados por el Gobierno de estar infiltrados por grupos subversivos, tienen que ver con atención integral social, una zona de reserva campesina, la suspensión de la erradicación manual de cultivos ilícitos y terminar las concesiones minero energéticas a las multinacionales.

Las movilizaciones en la región del Catatumbo exigen condiciones para esta zona de reserva campesina y la sustitución de cultivos ilícitos.

Publicidad

El 22 y 23 de junio más de 10 mil personas asistieron a la movilización en la que el presidente Juan Manuel Santos insistió a la guerrilla que no pidan lo imposible. Las Farc respondieron que el Gobierno debe cesar brutalidad contra manifestantes en el Catatumbo.