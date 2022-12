Diálogos tienen que culminar con un gran rediseño institucional: fiscal general

El fiscal general Eduardo Montealegre, dijo en entrevista con Mañanas BLU de Blu Radio que si se firma un acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc, se debe adecuar la justicia para el posconflicto.

“El proceso de paz tiene que terminar con un gran rediseño institucional y uno de los más importantes es adecuar la justicia para el posconflicto. Si existe un acuerdo de paz, confío como fiscal general en que Colombia alcanzará la paz negociada. Una vez consolidada la paz, necesitamos una justicia que desarrolló el Marco Constitucional para la Paz y es obvio que firmado un proceso de paz entran los grupos guerrilleros para que hagamos esos rediseños institucionales”, manifestó. (Lea también: Reforma al equilibrio de poderes es ineficaz: fiscal Montealegre )

Según Montealegre, el acuerdo con la guerrilla requerirá un pacto para que los colombianos sigan construyendo paz y no se quede en la firma de un papel.

En cuanto a la posibilidad de que los guerrilleros de las Farc no paguen cárcel, el jefe del organismo acusador dijo que ya la Constitución actual permite penas alternativas incluso para quienes han cometido violaciones a los derechos humanos. (Lea también: En la C. Constitucional no hay fichas de nadie: fiscal sobre magistrado Rojas )

“No se puede decir que es una constituyente para la impunidad, como lo dice la senadora Claudia López, cuando el mismo Congreso de la República dio el mismo bueno para que podamos construir una paz sin necesidad del cumplimientos de penas privativas”, dijo.

“Frente al proceso de paz es indiscutible que eventualmente tenemos que buscar una Constituyente. Nosotros hemos planteado una Constituyente que sea desde la justicia, pero no entiendo las afirmaciones de la senadora Claudia López en el sentido de que los que quieren impunidad se van a ir por el lado de la Constituyente. Eso no es verdad porque ya la Constitución tiene un marco muy importante en justicia transicional”, enfatizó el fiscal Montealegre. (Lea también: Ya dimos primeros pasos para iniciar colaboración de Hurtado en chuzadas: fiscal )

Agregó que la “Constitución no tiene cláusulas intangibles ni cláusulas pétreas y se modifican cuando los contextos históricos así lo indican”.

“La propuesta que estamos haciendo está en el marco constitucional. Si se convoca a una Constituyente limitada tendrán derecho a participar todos los actores del conflicto, incluida la guerrilla y el Ejército”.