Dian toma medidas contra contrabandistas: retienen más de $20.000 millones en mercancías

La DIAN realizó dos operativos de control contra el contrabando en diferentes regiones de Colombia, en los que impuso medidas cautelares sobre mercancías cuyo valor asciende a $20.155 millones.

Los procedimientos se desarrollaron en carreteras, puntos de comercialización, depósitos y espacios destinados al almacenamiento. En los controles participaron funcionarios de la DIAN junto con la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), el Ejército Nacional, la Dirección de Tránsito y Transporte (DITRA), la Policía de Vigilancia y autoridades territoriales.

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De acuerdo con la entidad, el objetivo fue reforzar la vigilancia sobre el transporte, la movilización, el almacenamiento y la comercialización de mercancías relacionadas con operaciones de comercio exterior.

¿Cómo fueron los operativos de la DIAN contra el contrabando?

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La primera fase se concentró en el transporte de mercancías. Para ello, las autoridades instalaron 31 puestos de control en carreteras de 28 ciudades, donde 627 funcionarios revisaron 4.450 vehículos.

Como resultado de estas verificaciones, se realizaron 67 aprehensiones de mercancías por $4.159 millones y 92 inmovilizaciones de bienes valorados en $996 millones. Además, hubo cuatro retenciones temporales para verificación, por $331 millones, así como acompañamiento a productos durante su recorrido.

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Entre las mercancías objeto de las medidas estuvieron confecciones, calzado, cigarrillos, productos agrícolas, maquinaria, baterías portátiles, drones, equipos de telecomunicaciones y bienes transportados mediante servicios de paquetería.

La segunda operación tuvo como objetivo revisar lugares de almacenamiento y comercialización. Los funcionarios intervinieron 36 puntos fijos y móviles, donde realizaron 992 verificaciones sobre mercancías y operaciones.

Textiles de contrabando. Suministrada.

¿Qué mercancías retuvo la DIAN en la segunda operación?

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En esta segunda fase, las medidas cautelares recayeron sobre productos valorados en $14.675 millones. De ese total, se realizaron 56 retenciones temporales por $9.303 millones, 23 aprehensiones por $4.229 millones y siete inmovilizaciones equivalentes a $1.123 millones.

También se reportaron 26 suspensiones de operaciones de importación o exportación y 20 seguimientos adicionales a mercancías.

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Los controles se extendieron a depósitos públicos, parques empresariales, centros comerciales, grandes bodegas y otros espacios destinados al almacenamiento.

La DIAN señaló que estos procedimientos hacen parte de las acciones de control aduanero para combatir el contrabando y prevenir el ingreso y la circulación irregular de mercancías.

La entidad destacó además el trabajo conjunto con las diferentes autoridades que participaron en los operativos, con el propósito de fortalecer la supervisión de las mercancías durante las distintas etapas de su movilización y comercialización.

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Por ahora, la DIAN no ha confirmado si las mercancías retenidas pertenecían a plataformas como Temu o Shein. La entidad sí señaló que los operativos buscan frenar el contrabando en el país.