Diez universidades privadas son las que más recursos reciben de Icetex

Una de las principales críticas de los estudiantes y maestros es el papel del Icetex dentro de la educación nacional. Aunque el presupuesto de esta entidad de parte del Gobierno ha aumentado exponencialmente en los últimos años, la mayor cantidad del dinero del Icetex termina en las arcas de las entidades privadas y no de las públicas.

La Universidad que más dinero ha recibido a través de las becas del Icetex ha sido la Universidad Javeriana con más de $200.000 millones. Luego se encuentra la Universidad Libre con alrededor de $180.000 millones y la Cooperativa con cerca de $170.000 millones.

Pero esta última universidad tiene una particularidad y es que no está acreditada en la actualidad. Una de las condiciones para que los estudiantes beneficiarios de Ser Pilo Paga pudieran acceder a las becas, era que la universidad que escogieran estuviera acreditada. Esto para estimular la calidad entre las instituciones y mejorar la competencia en el sector.

Sin embargo, para los créditos del Icetex, ese no es un impedimento. La Cooperativa tiene más de 15.000 deudores, de los cuales cerca de 2.000 son morosos. Es decir, que se han atrasado en el cumplimiento de los pagos y pueden estar cerca del embargo debido a que en la mayoría de casos el título profesional no significa que tengan inmediatamente acceso a una oportunidad laboral y no pueden pagar los créditos porque están desempleados.

Otras de la universidades privadas que reciben millonarios recursos del Icetex son la Santo Tomás con alrededor de $160.000 millones, Los Andes y La Sabana con al rededor $140.000 millones cada una, la Bolivariana con más de $120.000 millones y la Sinú con cerca de $110.000 millones.

Otro dato relevante es que un porcentaje importante de estos recursos está centralizado en Bogotá y no en universidades en las regiones.

Una de las peticiones de los jóvenes al Gobierno fue una reestructuración de los intereses y que se cobre un 0% de tasa para que los jóvenes puedan acceder a universidades en todo el país con una beca crédito. El Gobierno anunció algunos detalles del programa que va a reemplazar a Ser Pilo Paga, además de un proyecto de gratuidad focalizada.

Hasta ahora no se ha hablado de cambios concretos en el Icetex.