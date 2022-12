Diputado brasileño, sorprendido viendo video porno en plena sesión

Un diputado brasileño fue grabado por un canal de televisión viendo un vídeo pornográfico en su teléfono móvil durante una sesión de la Cámara baja celebrada el miércoles, informó el canal SBT, responsable de las imágenes. (Lea también: Político fue al baño y olvidó apagar el micrófono y los detalles se oyeron en TV )

Publicidad





FLAGRANTE!Deputados assistindo vídeo pornô durante a votação da reforma política. Pode isso, produção? Posted by SBT Brasília on Jueves, 28 de mayo de 2015 /sbt.brasilia/videos/971127422927591/

El legislador João Rodrigues, del oficialista Partido Social Democrático (PSD), aparece en las imágenes viendo un vídeo con el celular, que a veces escondía debajo de su pupitre y a veces se lo mostraba a los diputados que se acercaron hasta su escaño.

Publicidad

SBT difuminó la imagen de la pantalla del teléfono celular, pero aseguró que en él aparecían mujeres "en posiciones obscenas, muy obscenas". (Lea también: Un elefante se balanceaba y… ¿tomó una Selfie? La foto que da la vuelta al mundo )

Publicidad

En la sesión del incidente, la Cámara de los Diputados estaba debatiendo y votando una reforma de las leyes electorales del país, por lo que el salón plenario estaba lleno.

Rodrigues se justificó en un mensaje en su cuenta de Facebook, en el que aseguró que recibió el vídeo a través de una conversación en un grupo de WhatsApp y que, en ese momento, se disponía a borrarlo pues ese tipo de contenido no le interesa. (Lea también: Científicos revelan el ‘truco’ para tener sueños eróticos )

Publicidad

"Participo en casi un centenar de grupos en WhatsApp y durante el día voy a buscar y separar el grano de la paja. Lo que me interesa lo guardo o lo reenvío y lo que no me interesa, lo borro. Era justo lo que estaba haciendo, borrando la paja", comentó.

Publicidad

El diputado aseguró que no solo borró el vídeo, sino que bloqueó a la persona que se lo había enviado y aseguró que si a alguien le molestó esa imagen, fue a él mismo. (Lea también: ¿Le ha pasado? Estas son las situaciones más incómodas que ocurren en el sexo )

En el momento que el diputado miraba a los vídeos, tenía sobre su pupitre una invitación para acudir a una misa a la sede del Episcopado brasileño, según subrayó SBT.

Publicidad

EFE