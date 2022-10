Director de Restitución se defiende en caso de supuesto conflicto de intereses

El proceso fue declarado nulo por insistencia de la Defensoría del Pueblo y una intervención ágil expedita del Ministerio Público en tanto Torres habría presentado la reclamación, pese a su condición de experto, ante un juez promiscuo en lugar de haberlo hecho ante un juez de tierras y antes de iniciar el proceso, cuando ocupaba el terreno, desalojó de allí a unos campesinos protegidos por medidas cautelares por su condición de víctimas de desplazamiento, siempre según la Procuraduría. (Lea también: Atentan contra líder de restitución de tierras en San Juan de Nepomuceno ).

Añade la Procuraduría que en el proceso llama la atención que aunque Torres insiste en que no se trata de un proceso de restitución sino de pertenencia en el fondo se trataría de un eufemismo, pues en las solicitudes tramitadas por Rodrigo Torres, parcialmente avaladas por el Ministerio Público, se da cuenta de que el proceso debe ser competencia de la Unidad de Restitución, donde tendría un amplio margen de maniobra al ser el segundo funcionario en importancia en este tema.



Al respecto, en diálogo con Blu Radio el propio Rodrigo Torres Velásquez se refirió al episodio como un “impase” pues la noticia está “descontextualizada”.



Su versión de la historia es que “el abogado que interpone la querella es el señor José Luis Giraldo, abogado que representa a un hacendado en Córdoba y sobre el cual la Unidad de Restitución ha iniciado unos procesos pendientes a devolver la tierra a unos campesinos, que en su momento alegaron que fueron víctimas del accionar violento de la casa Castaño”.



"Yo soy abogado, tengo alrededor de 20 años de experiencia y en un momento en el 2005 fui contactado por una persona que era heredera donde antiguamente funcionaba la feria ganadera del Carmen de Bolívar (…) Yo inicio el proceso, posteriormente le compro los derechos a esa persona y también le compro los derechos de gerencia de funcionarios y organismos a la persona que estaba en el predio”, dijo Torres.



Posteriormente, “en el año 2007, inicio un proceso de prescripción adquisitiva de dominio como abogado litigante. Este proceso lo hice en causa propia porque había adquirido los derechos de posesión sobre esos terrenos”.



Sin embargo, asegura que actualmente no está litigando en el caso, pues cuando asumió como director del departamento “obviamente no puedo seguir litigando, le entregué el proceso a un abogado en el Carmen de Bolívar porque es lo que manda la ley (…) En mi declaración de renta está estipulado cuáles son los bienes que tenía al momento de tomar posesión del cargo”.