"Disculpa Neymar", un himno contra el Mundial de Brasil

corruptos y los millonarios gastos para el Mundial-2014, que se celebra en menos de 80 días en Brasil.

Los estadounidenses Jennifer López y Pitbull, junto a la brasileña Claudia Leitte, son las estrellas de la canción oficial del Mundial "We are One" (Somos uno), pero no todos entonan la misma partitura en este país anfitrión de 200 millones de habitantes, donde manifestantes reclaman desde junio pasado menos gastos en la Copa y más en educación, salud, transporte, y mano dura contra la corrupción.

La canción tiene más de 60.000 visitas en YouTube desde que fue lanzada a principios de mes.

En su letra, Krieger se dirige a Neymar, la estrella del equipo nacional; a Carlos Alberto Parreira, seleccionador campeón con Brasil en 1994 y miembro de la actual comisión técnica de la 'seleçao'; y a Luiz Felipe Scolari, el actual entrenador y responsable del "penta" en 2002.

La canción arranca así: "Disculpe Neymar / Pero en esta Copa no hincho por ustedes / Estoy cansado de ver a nuestro pueblo / Consumiéndose poco a poco / En los programas de la televisión / Mientras la FIFA se preocupa con patrones / Somos guiados por ladrones / Que juegan sucio para ganar / Disculpa Neymar / No hincho esta vez".

"Parreira yo vi / Aquel 'tetra' que hizo al pueblo tan feliz / Pero no seremos verdaderos campeones / Gastando más de 10.000 millones / Para la Copa en el país / Tenemos estadios lindos y monumentales / Mientras las escuelas y hospitales / Están casi en la ruina / Parreira yo vi / Un abismo entre Brasiles", sigue.

Y al actual seleccionador, que se coronó campeón en Corea-Japón-2002, le lanza: "La primavera prometida no llegó / La vida vale más que un gol / Y las mejoras dónde están / Fue mal Felipao / Nuestra patria no floreció".

Brasil celebrará su primera Copa del Mundo desde 1950 entre el 12 de junio y el 13 de julio próximos.

El gasto público para la Copa, estimado en 11.000 millones de dólares, ha sido motivo de masivas protestas en demanda de mejores servicios que estallaron en junio pasado, en plena Copa Confederaciones.

Las movilizaciones llegaron a reunir a más de un millón de personas en varias ciudades de Brasil. Hoy continúan pero con menor convocatoria.

Con AFP.