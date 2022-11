Doce consulados de Colombia trasladarán puestos de votación el domingo 27 de mayo

Si bien en los consulados de Colombia en el exterior se están recibiendo votantes desde el pasado 21 de mayo, es importante que los connacionales inscritos y que aún no han votado estén atentos y revisen anticipadamente dónde deberán sufragar.

Aunque en la gran mayoría de los consulados podrán seguir votando hasta el domingo, hay 12 consulados que no estarán abiertos el 27 de mayo. Es importante precisar que esto no quiere decir que no vayan a poder ejercer este derecho.

Los puestos de votación de 12 consulados con alto potencial electoral serán trasladados este 27 de mayo.

Los consulados de Colombia en Miami, Washington, Orlando, Boston, Barcelona, Madrid, Valencia, Buenos Aires, Quito, Colón y Ciudad de Panamá estarán cerrados este 27 de mayo y las mesas de votación funcionarán en sedes alternas ubicadas en lugares cercanos a la sede consular; en Houston el traslado se hará desde el sábado 26.

En la mayoría de estos puntos de votación el potencial electoral es superior a 10 mil personas: Consulado Miami: 36.837, Consulado Washington: 18.484, Consulado Orlando: 14.437, Consulado Boston: 9.305, Consulado Barcelona: 23.740, Consulado Madrid: 21.555, Consulado Valencia: 12.255, Consulado Buenos Aires: 13.655, Consulado Quito: 13.086, Consulado Panamá: 16.150, Consulado Colón: 1.590 y Consulado Houston: 11.785.

Los connacionales que quieran conocer su puesto de votación pueden ingresar a la página de la Registraduría, a la aplicación infovotantes, o a cada una de las páginas web de los consulados de Colombia.

A continuación, las direcciones en las que serán reubicados los puestos de votación de los 12 consulados anteriormente mencionados:

Consulado de Colombia en Miami

Si su cédula quedó inscrita en el Consulado, el domingo 27 deberá dirigirse a Miami Dade College en Downtown (300 N.E. Second Ave, Miami, FL 33132) en las siguientes locaciones:

Edificio 3 – 254 NE 4th Street

Chapman Conference Center – 3210

Consulte los demás puestos de votación en: //miami.consulado.gov.co/newsroom/news/2017-12-26/15586

Consulado de Colombia en Washington

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse a: Frank D. Reeves Center of Municipal Affairs 2000 14th St. NW Washington DC 20009.

Consulte los demás puestos de votación en: //washington.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-09/16697

Consulado de Colombia en Barcelona

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse a: Escuela Pía Nuestra Señora, calle Diputación, 277.

Consulte los demás puestos de votación en: //barcelona.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-23/17007

Consulado de Colombia en Orlando

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse a Airport Marriot Lakeside – 7499 Augusta National Dr. Orlando 32822.

Consulte los demás puestos de votación en: //orlando.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-03/16634

Consulado de Colombia en Quito

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse a Unidad Educativa Municipal Sebastián de Benalcázar, ubicada en la Avenida 6 de Diciembre e Irlanda No. E-1077, Quito.

Consulte los demás puestos de votación en: //quito.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-19/16845

Consulado de Colombia en Madrid

Si está inscrito en el Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse al Instituto Ramiro de Maeztu, C/ Serrano 127, 28006.

Consulte los demás puestos de votación en: //madrid.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-03-13/16262

Consulado de Colombia en Valencia, España

Si está inscrito en el Consulado, el domingo 27 de deberá dirigirse a

Consulte los demás puestos de votación en: //valencia-espana.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-23/17011

Consulado de Colombia en Boston

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse al mismo edificio del Consulado pero a la Oficina 820.

Dirección del Consulado: 31 ST. James Avenue, Suite 960, Piso 9, Boston MA 02116.

Consulte los demás puestos de votación en: www.cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Buenos Aires

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse al Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas ‘Juan Ramón Fernández’ Carlos Pellegrini 1515.

Consulte los demás puestos de votación en: //buenosaires.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-10/16719

Consulado de Colombia en Ciudad de Panamá

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse al hotel Plaza Paitilla INN ubicado en Paitilla, vía Italia.

Consulte los demás puestos de votación en: //panama.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-05-09/16688

Consulado de Colombia en Colón

Si está inscrito en la sede del Consulado, el domingo 27 de mayo deberá dirigirse al Restaurante San Ángel, Centro Comercial Plaza Millenium, 2 piso, arriba de Banesco.

Consulte los demás puestos de votación en: www.cancilleria.gov.co

Consulado de Colombia en Houston (desde el sábado 26 de mayo)

Si está inscrito en la sede del Consulado, el sábado 26 y el domingo 27 de mayo deberá dirigirse a Metropolitan Service Center -1475 West Gray Houston, TX, 77019.