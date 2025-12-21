En vivo
ELN anunció que habrá cese al fuego para navidad: un "mensaje de paz"

ELN anunció que habrá cese al fuego para navidad: un "mensaje de paz"

La defensora del pueblo, Iris Marín, reaccionó al anuncio con un mensaje claro: el alivio existe, pero la preocupación persiste y recordó lo ocurrido hace un año, cuando un anuncio similar no evitó que, meses después, se registraran nuevos ataques.

