El nuevo producto de D1 ideal para las novenas de diciembre; hasta los niños disfrutan

En Colombia ya se están realizando las tradicionales novenas de diciembre, que son sinónimo de unión familiar, tradición y momentos compartidos alrededor de la mesa. Por eso, para evitar dolores de cabeza y generar un momento agradable entre los invitados, incluyendo a los niños, las Tiendas D1 dieron a conocer un nuevo producto para esta época decembrina.

Este nuevo alimento que se perfila como uno de los favoritos de la temporada: las tortas para decorar de la marca Horneaditos, una propuesta que combina sabor, creatividad y diversión para grandes y pequeños.

¿Cómo decorar tortas y cuánto cuesta?

Se trata de tortas listas para personalizar, pensadas no solo para disfrutar como postre, sino para convertirlas en una actividad familiar. Durante las novenas, padres e hijos pueden reunirse a decorarlas con coberturas, chocolates y otros toppings, haciendo de cada encuentro un espacio creativo donde los niños se convierten en protagonistas y dejan volar su imaginación.

El producto está disponible en presentaciones como ChocoDivertida y Color Chips, ambas con un formato práctico y un tamaño ideal para compartir. Además, su precio de $19.950 la convierte en una alternativa atractiva frente a otros postres navideños, manteniendo la filosofía de D1 de ofrecer calidad a bajo costo.



"Una idea divertida para hacer en familia estos días de Novenas con nuestras tortas para decorar”, destaca D1 en su publicación en Instagram.

Más allá del sabor, la propuesta apunta a reforzar los lazos familiares. Decorar una torta antes o después de una novena se transforma en un momento de juego, risas y colaboración, donde los niños disfrutan tanto del proceso como del resultado final. Es una forma sencilla de renovar la tradición, integrando actividades que conectan a todas las generaciones.

Con este lanzamiento, D1 reafirma su apuesta por productos prácticos e innovadores para la temporada decembrina. Las tortas para decorar no solo endulzan las novenas, sino que las convierten en una experiencia diferente, donde la creatividad, el espíritu navideño y la alegría familiar se sirven en cada porción.

Foto: D1