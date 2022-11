Dos exjefes de Farc advierten a JEP que no comparecerán por inseguridad jurídica

A través de una carta a la presidenta de la JEP, los exjefes de las Farc Jesús Mario Rojas y Luis Oscar Úsuga confirmaron que no comparecerán a las versiones libres de la justicia transicional, por la actual inseguridad jurídica para los excombatientes.

Los dos excomandantes solicitan el aplazamiento de sus diligencias en la versión voluntaria por el caso 001, conocido como secuestro tras la recaptura de ‘Jesús Santrich’.

"Nos encontramos por ello, atendiendo la crisis e intento de desestabilización del acuerdo de paz ante el escenario de inseguridad jurídica para los comparecientes de Farc que se torna en un evidente estado de alerta y zozobra para toda la población en proceso de reincorporación", aseguran en la misiva.

"Se determinó y definió de manera colectiva que los comparecientes no asistiríamos a las versiones voluntarias en las fechas que se habían establecido. Esto, hasta que se no se establezca con claridad cómo se van a blindar las decisiones de las saladas de la jurisdicción especial para la paz pues es evidente que las decisiones de la JEP, no se respetan ni se acatan ni se cumplen por parte de las demás autoridades del Estado colombiano", agregan.

Sin embargo, los excombatientes que firman la carta desde Chigorodó, Antioquia, aseguran que continuarán con el cumplimiento de lo pactado y aportarán a la verdad que los compete "para garantizar los derechos de las víctimas y propiciar un ambiente de reconciliación".

Finalmente, solicitan una reunión urgente entre la Sala de Gobierno de la Jurisdicción Especial para la Paz y el consejo político nacional del partido Farc en su calidad de firmante del acuerdo final de paz.

