Dos sismos de magnitud 4.0 sacuden zona rural de Sácama, Casanare, en menos de cinco horas

Dos sismos de magnitud 4.0 se registraron este domingo 12 de abril de 2026 en zona rural de Sácama, en el departamento de Casanare, de acuerdo con los boletines actualizados del Servicio Geológico Colombiano.

Los eventos, ambos de profundidad superficial (menor a 30 kilómetros), fueron percibidos por habitantes del sector sin que hasta el momento se reporten emergencias mayores.

Según la información oficial, el primer movimiento telúrico ocurrió hacia las 4:00 de la tarde, mientras que el segundo fue reportado a las 8:39 de la noche. El epicentro se ubicó aproximadamente a 10 kilómetros de Sácama, en una zona con actividad sísmica moderada, lo que llevó a las autoridades a mantener seguimiento constante ante posibles réplicas.

Tras los eventos, organismos de gestión del riesgo y autoridades locales activaron protocolos de verificación en el área para descartar afectaciones en infraestructura o comunidades cercanas. Hasta ahora, no se han reportado daños materiales significativos ni personas lesionadas.



Recuerde que, según información de la Cruz Roja Colombiana, las recomendaciones de autoprotección en caso de sismos, entre ellas mantener la calma, ubicarse en zonas seguras como columnas o estructuras firmes, y protegerse de objetos que puedan caer, son importantes. Asimismo, la importancia de revisar instalaciones de gas, agua y energía, y evacuar hacia espacios abiertos una vez finalice el movimiento.