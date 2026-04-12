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Blu Radio  / Nación  / Dos sismos de magnitud 4.0 sacuden zona rural de Sácama, Casanare, en menos de cinco horas

Dos sismos de magnitud 4.0 sacuden zona rural de Sácama, Casanare, en menos de cinco horas

El primer movimiento telúrico ocurrió hacia las 4:00 de la tarde, mientras que el segundo fue reportado a las 8:39 de la noche.

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