Duque no está a favor de la reelección indefinida: Cancillería

La Cancillería colombiana emitió un comunicado en el que se controvierte la interpretación presentada en algunos medios de prensa sobre la opinión del presidente Iván Duque frente a la reelección presidencial indefinida. En tal sentido, el Gobierno colombiano elevará este lunes una solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

“Duque ha sido contundente en la defensa del principio de la legalidad como un pilar esencial de su Gobierno”, declaró la Cancillería.

El Ministerio de Relaciones Exteriores citó textualmente el pronunciamiento de mandatario colombiano ante la Corte IDH, el pasado 26 de agosto, en el que se evidencia que Duque justamente critica la reelección por debilitar el sistema de derechos humanos.

“Durante la instalación del 62 Período Especial de Sesiones de la Corte el pasado 26 de agosto, el Presidente Duque manifestó esta preocupación:

«El Sistema Interamericano de Derechos Humanos fue creado en medio de bochornosas y abominables dictaduras; pero hoy, cuando tenemos de manera generalizada las democracias, nos preocupa que algunas democracias muten hacia dictocracias y después hacia dictaduras. Casos como el de apelar a considerar la reelección como un derecho humano, para que se perpetúe el poder presidencial, capturando otras instancias, debilita el sistema de derechos humanos»”, cita la comunicación de la Cancillería.

La Cancillería cita la solicitud de opinión consultiva que presentará el Gobierno colombiano ante la Corte IDH, en que se indica: “La reelección presidencial se encuentra prohibida en Colombia y el gobierno no tiene interés alguno en que dicha figura sea restablecida dentro del ordenamiento jurídico nacional. Siendo así, las consideraciones que motivan la presente consulta no están basadas en la situación particular del Estado colombiano, sino en las múltiples y muy diversas interpretaciones realizadas por diferentes autoridades de varios Estados americanos en relación con este asunto".