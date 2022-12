Duque pidió más recursos para atender migrantes y luchar contra el cambio climático

El presidente Iván Duque está en Davos, Suiza, participando del Foro Económico Mundial. La primera reunión de este miércoles fue con la presidenta de la Confederación Suiza, Simonetta Sommaruga. Más adelante tuvo un encuentro de más de 40 minutos con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, además del mandatario de Ecuador, Lenín Moreno.

En esta reunión, el presidente Duque conversó con sus homólogos sobre la necesidad de movilizar más recursos para atender a los miles de migrantes que siguen llegando a Colombia por la crisis social que enfrenta el pueblo venezolano.

“La reunión con los presidentes Pedro Sánchez y Lenín Moreno ha sido muy productiva, hablamos de buscar herramientas financieras para atender la crisis migratoria”, dijo Duque.

El presidente aseguró que encontró gran interés de varios países para conocer y aportar recursos para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tema que trató en la Confederación Suiza, Simonetta Sommaruga.

“Hay mucho interés en conocer los proyectos PDET y también proyectos productivos en otras regiones del país con gran potencial de exportación hacia la Federación Suiza”, afirmó el presidente.

El presidente Iván Duque participó también del lanzamiento de la plataforma de la iniciativa ‘Champions for 1 Trillion Trees’, donde indicó que no se avanza en la lucha contra el cambio climático si no se combate la deforestación.

“El reto más grande de este tiempo es el cambio climático y no seremos efectivos combatiendo el cambio climático si no vencemos la deforestación”, afirmó.

Duque dijo que Colombia avanza en la siembra de 180 millones de árboles para 2022. En sus 17 meses de mandato ha sembrado 24 millones y espera sembrar 60 millones más en este 2020.