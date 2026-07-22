Ecuador anuncia acuerdo para exportar 30.000 toneladas de arroz hacia Colombia

El Gobierno de Ecuador anunció este miércoles que ha concretado una negociación para la exportación hacia Colombia de 30.000 toneladas métricas de arroz, que ingresarán al país vecino a partir del próximo sábado, después de que el paso terrestre estuvo cerrado desde finales de febrero por la guerra comercial entre ambos países.

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones señaló en un comunicado que ese sábado está previsto que se habiliten las operaciones de importación a través del puente de Rumichaca, el principal paso fronterizo entre ambos países.

"Esta operación constituye una señal positiva para la recuperación de las exportaciones ecuatorianas de arroz hacia el mercado colombiano y refleja el trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, el sector exportador y los actores comerciales de ambos países", señaló la cartera de Estado.

Además, aseguró que, por medio de sus áreas técnicas y la oficina comercial de Pro Ecuador en Colombia, seguirán "desarrollando gestiones con las autoridades, gremios e importadores colombianos para facilitar nuevas oportunidades comerciales, fortalecer la presencia del arroz ecuatoriano y avanzar progresivamente hacia la recuperación de los niveles de exportación alcanzados en años anteriores".



Tensión entre Colombia y Ecuador. Foto: tomada de X, @eluniverso.

Ecuador y Colombia estuvieron inmersos entre febrero y junio en una guerra comercial iniciada por el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para presionar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a realizar una mayor vigilancia de la frontera, por considerar que la situación de violencia criminal de Ecuador está provocada por las toneladas de cocaína que entran al territorio desde el vecino país.

La guerra comercial inició con aranceles del 30 % por parte de Ecuador y escaló hasta el 100 %; mientras que Colombia sumó a los gravámenes el cierre de su frontera terrestre al ingreso de una serie de productos ecuatorianos, entre ellos el arroz y el banano.

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Los aranceles fueron eliminados a inicios de junio, después de la intervención de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), aunque Noboa lo atribuyó a un acuerdo con el entonces candidato ultraderechista colombiano a la Presidencia Abelardo De la Espriella, quien posteriormente ganó comicios.

Sin embargo, el presidente de la Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (Corpcom), Juan Pablo Zuñiga, dijo a EFE que Colombia mantuvo por 45 días más la restricción del paso de arroz por vía terrestre, un plazo que, según sus cálculos, venció el pasado lunes.

El líder gremial aseguró que entre el 90 % y el 95 % del arroz que se exporta a Colombia es por vía terrestre, por lo que entre finales de febrero y junio las exportaciones de ese producto "fueron prácticamente nulas".