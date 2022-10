EE.UU. no tiene que "meterse" en instalación del Parlamento: Maduro

"Hoy el Departamento de Estado sacó un comunicado, como que ellos gobiernan en Venezuela, metiéndose en los asuntos que solo son de Venezuela, nadie debe meterse, metiéndose en los asuntos que solo son de los venezolanos", dijo Maduro al ofrecer una alocución desde el palacio presidencial de Miraflores. (Lea además: Henry Ramos promete mecanismo para sacar a Maduro de la Presidencia en 6 meses ).



"¿Qué tiene que hacer el Departamento de Estado y el Gobierno de Estados Unidos con la instalación de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento)?, no tiene que estar poniendo precondiciones ni condiciones ni nada, ningún condicionante, no lo aceptamos imperio", reiteró.



También criticó que el expresidente del Gobierno español Felipe González también haya opinado sobre la nueva AN, resultado de las legislativas celebradas el pasado 6 de diciembre en las que triunfó la oposición, con 112 diputados contra 55 chavistas.



"Felipillo parece que no tiene trabajo y lo único que hace es escribir sobre Venezuela, ¿no es vergonzante eso?", comentó y pidió a los diputados chavistas electos: "Hagamos un esfuerzo para que se respete la independencia del país, que nadie venga a meterse en la instalación de la AN".



La Casa Blanca mostró hoy su preocupación por considerar que el Gobierno de Venezuela "interfiere" con la AN elegida en diciembre.



"Continuamos llamando al respeto a la voluntad del pueblo y a la separación de poderes en el proceso democrático. Creemos que el diálogo político es el mejor camino para abordar los serios retos que enfrenta el pueblo de Venezuela", dijo hoy el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., John Kirby.



El portavoz se pronunció en este sentido tras ser preguntado por la carta que el senador demócrata Robert Menéndez escribió hoy al presidente Barack Obama para pedirle medidas que garanticen que el Gobierno de Nicolás Maduro respete los resultados electorales en Venezuela.



El nuevo Parlamento de mayoría opositora calificada con 112 diputados opositores se instalará mañana bajo un clima de tensión tras la decisión del TSJ de suspender la proclamación de tres opositores y un chavista y después de que los dos bandos convocaran a sendas marchas para acompañar a sus legisladores.



EFE



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Dos turistas muertos en accidentes de tránsito fueron reportados en vías de Santander.



-Se registró un nuevo atraco masivo al interior de un bus alimentador de Transmilenio. Una joven resultó herida.



-Procaña aseguró que la ratificación de la sanción contra los ingenios azucareros, por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, es un ataque sistemático y organizado contra la agroindustria de la caña de azúcar.



-Las autoridades en Magdalena avanzan con las investigaciones para esclarecer la muerte del piloto Alejandro Garrido quien aparentemente mató a su esposa, a su hijo de 5 años y luego se suicidó, al interior de su apartamento ubicado en El Rodadero, Santa Marta.



-El senador del Centro Democrático Ernesto Macías criticó al presidente Juan Manuel Santos por sus advertencias sobre posibles aumentos en las tarifas de energía, en caso de que no se ponga funcionar la hidroeléctrica de El Quimbo.



-El Metro de Medellín anunciaría la suspensión de la operación instructiva del Tranvía de Ayacucho, debido a los cinco accidentes de tránsito que se han originado con ese sistema, pese a que no ha entrado en operación comercial.



-Dos nuevos nombramientos hizo el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, para su gabinete. Se trata del exdiputado a la Asamblea de Antioquia Héctor Fabio Garro, quien estará encargado de la Secretaría de Salud del departamento, y el economista Enrique Olano, que oficiará como secretario de Minas.



-El edificio en el que funciona en Barranquilla la Unidad de Prevención y Justicia UPJ tendrá que ser desocupado por la administración para darle paso a la construcción de un Centro Comercial que proyecta el propietario del predio.



-Una acción de tutela será interpuesta por los diputados a la Asamblea del Valle, que a pesar de haber sido elegidos el pasado 25 de octubre, no han podido posesionarse por una demanda contra los escrutinios en el municipio de Buga.



-El conflicto diplomático entre los países árabes está teniendo consecuencias que podrían beneficiar a Colombia, pues generó un leve repunte del precio internacional del petróleo.



Al menos 20 migrantes murieron en el Mediterráneo, en un intento por llegar a suelo europeo. Entre las víctimas hay varios niños.



-Ante 6 mil aficionados el francés Zinedine Zidane debutó como entrenador del Real Madrid en una primera jornada de trabajos en la ciudad de Valdebebas, de cara a su primer partido como técnico del equipo blanco ante el Deportivo La Coruña el próximo sábado.



-Para este este martes se esperan nuevas lluvias en el Valle de Aburrá tras el aguacero caído el lunes que provocó inundaciones en varias zonas de Medellín, pero que no dejó personas afectadas.



-Una escandalosa denuncia hizo el director encargado del Hospital Materno Infantil de Soledad, Atlántico, sobre más de 200 contratos que fueron firmados el primero de enero, por parte de la administración anterior.