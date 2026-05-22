Ejército busca retirados de fuerzas especiales para reentrenar soldados

Un radiograma interno del Ejército, fechado el 11 de mayo de 2026 y firmado desde la Sexta División, con sede en Florencia, Caquetá, dejó al descubierto un proceso de búsqueda y posible contratación de personal retirado con experiencia en fuerzas especiales para apoyar labores de entrenamiento táctico dentro de la institución. El documento fue dirigido a varias brigadas, como la 12, la 26 y la 27.

En el radiograma se ordena diligenciar una “matriz” con datos de personal que esté “en uso de buen retiro” y que haya pertenecido a fuerzas especiales, con el fin de incorporarlo como instructor en áreas relacionadas con tácticas militares, armamento y capacidades de tiro.

“Requiérase diligenciar cuadro matriz y contratar personal (…) que haya pertenecido a fuerzas especiales (…) a fin de dictar materias técnicas, tácticas, procedimientos, armamento y tiro”, destaca el documento.

La comunicación hace referencia a una circular emitida el 8 de mayo de 2026 y establece que la información debía enviarse “de plazo inmediato” al correo institucional de un suboficial encargado de instrucción y entrenamiento de la división.



Además, el radiograma precisa que el Ejército requería perfiles con experiencia operacional para apoyar procesos de reentrenamiento y fortalecimiento táctico de tropas en distintas unidades militares.

El documento está firmado por el coronel Frank Jiménez Cano, jefe de Estado Mayor de la Sexta División, y contiene un cuadro en el que se solicitan datos como grado, nombre, cédula, celular y correo electrónico de los posibles instructores.

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La revelación del documento ocurre en medio de la alerta por el reclutamiento de exmilitares colombianos para participar como mercenarios en la guerra entre Rusia y Ucrania, hecho que en los últimos años ha involucrado a centenares de excombatientes entrenados en el país.

El caso volvió a tomar fuerza tras viralizarse el video de la captura del colombiano William Andrés Gallego Orozco por tropas rusas en el frente de Kupiansk. Gallego Orozco, exmilitar colombiano, apareció en grabaciones difundidas por medios rusos y posteriormente pidió a su familia denunciar públicamente a los presuntos reclutadores que, según él, operaban desde Bogotá y engañaban a exuniformados prometiéndoles trabajos de seguridad privada antes de enviarlos al conflicto en Ucrania.

En otro video divulgado por la agencia rusa Tass, el colombiano incluso mencionó la existencia de una red que presuntamente captaba personal en hoteles de la capital del país.

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Aunque el radiograma no menciona vínculos con conflictos internacionales, sí evidencia el interés institucional por recuperar experiencia táctica de antiguos integrantes de fuerzas especiales para labores de entrenamiento interno.

Sin embargo, la coincidencia temporal con la salida de mercenarios colombianos hacia Ucrania volvió a encender las alertas sobre el destino de miles de militares retirados altamente entrenados y las redes que buscan aprovechar ese conocimiento en escenarios de guerra fuera del país.