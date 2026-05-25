Ejército destruyó cilindro bomba del ELN en corredor vial estratégico del sur del Cesar

En una operación desarrollada en el municipio de San Alberto, en el Cesar, tropas del Batallón de Infantería Capitán Antonio Ricaurte N.° 14 lograron ubicar y destruir de manera controlada un artefacto explosivo improvisado tipo cilindro que, al parecer, habría sido instalado por integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el explosivo representaba una grave amenaza para la población civil, los activos estratégicos y los viajeros que transitan por este importante corredor vial del sur del Cesar.

La operación fue posible gracias a información suministrada por la comunidad, lo que permitió que personal especializado en manejo de explosivos adelantara el procedimiento técnico correspondiente para la destrucción controlada del artefacto, neutralizando así el riesgo sobre la vía que comunica a La Esperanza, en Norte de Santander, con el sur del departamento del Cesar.

Por este eje vial se movilizan diariamente vehículos de carga con destino al departamento de Santander, así como cientos de pasajeros que viajan hacia la ciudad de Bucaramanga para cumplir citas médicas y otras diligencias. Además, el sector se encuentra muy cercano a la Ruta del Sol, sector 2, considerada una conexión estratégica entre el interior del país y la costa Atlántica.