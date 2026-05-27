Ejército investiga graves denuncias de presunto acoso en un batallón de Popayán

Blu Radio conoció una serie de denuncias radicadas ante la Fiscalía por mujeres que aspiraban a participar en el servicio militar en el Ejército en Popayán y afirman haber sido víctimas de prácticas de acoso durante parte del proceso.

Los hechos ocurrieron el pasado 14 y 15 de mayo, cuando la esperanza de ser parte de la institución se convirtió en una amarga pesadilla para las aspirantes que se presentaron al distrito militar #20 en la capital del Cauca.

Según los reportes que hoy tienen las autoridades, que reúnen el testimonio de varias mujeres, la irregularidad se presentó al momento de realizar el examen con el médico, el cual se adelantó de manera individual.

“Al ingresar, el médico general inicialmente nos indicaba realizar algunas pruebas físicas como sentadillas, flexiones de pecho y otros ejercicios, lo cual parecía parte habitual del proceso. Posteriormente, el médico realizó una revisión física que incluía la valoración del tórax, donde hubo contacto directo con los senos, sin explicar previamente el procedimiento ni solicitar consentimiento, lo que empezó a generar incomodidad e incertidumbre”, dice parte de la información recopilada.



En los testimonios, añaden que este médico indicó otra serie de posiciones en la camilla para continuar con la valoración y, entre ellas, estuvo la orden de retirarse la ropa interior hasta las rodillas y ubicarse en posición fetal.

“En esa posición, quedábamos orientadas hacia la pared, sin poder ver lo que ocurría, mientras el médico se ubicaba detrás de nosotras, a la altura de la región pélvica y glútea. Desde esa ubicación, procedía a realizar la inspección directa de la zona íntima, manipulando el área. Todo este procedimiento se realizaba de manera sorpresiva, sin haber sido explicado previamente y sin solicitar autorización o consentimiento”, agregaron.

Para las mujeres, este tipo de prácticas generó una serie de momentos de incomodidad y vulnerabilidad, pues el examen y lo que este implicó se realizó sin información, preparación o respeto por la dignidad.

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A la denuncia sobre el comportamiento del profesional médico, el testimonio señala que una suboficial les dijo que, si no estaban de acuerdo con el procedimiento, deberían desistir de la convocatoria.

Las denunciantes pidieron al Ejército verificar si este procedimiento se hizo dentro de lo establecido y si corresponde a los protocolos para el proceso de incorporación, pues alegan que sus derechos se vieron vulnerados.

Ante estas graves denuncias, el Comando de Reclutamiento del Ejército informó, vía comunicado, que está dispuesto a atender los requerimientos correspondientes.

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“Los exámenes de aptitud psicofísica que se realizan por parte de profesionales de la salud al servicio de la Fuerza siguen criterios técnicos y clínicos orientados a determinar las condiciones psicofísicas requeridas para la prestación del servicio militar, bajo procedimientos establecidos en la Directiva Permanente No. 012400830242 emitida por la Dirección General de Sanidad”, aclararon desde la entidad.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente cualquier conducta que atente contra la integridad, la dignidad o los derechos de los ciudadanos que participan en los procesos de incorporación”, agregaron.