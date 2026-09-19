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Blu Radio  / Nación  / Ejército realizó explosión controlada de carro con explosivos y cilindro bomba en vía de Caquetá

Ejército realizó explosión controlada de carro con explosivos y cilindro bomba en vía de Caquetá

Un vehículo fúnebre y un cilindro fueron dejados en la carretera que comunica a El Paujil con Cartagena del Chaira.

Ejército realizó explosión controlada de carro con explosivos y cilindro bomba en vía de Caquetá.
Ejército realizó explosión controlada de carro con explosivos y cilindro bomba en vía de Caquetá. Suministrada.
Por: Miguel Cardoza Cadenas
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Un carro fúnebre y un cilindro con explosivos fueron detonados de manera controlada en la carretera que comunica a los municipios de El Paujil y Cartagena del Chairá, departamento del Caquetá.

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Los artefactos explosivos habían sido dejados horas atrás y luego del reporte conocido por las autoridades soldados y uniformados de la Policía llegaron hasta el sitio con perros entrenados que confirmaron la presencia de explosivos, por lo que precedieron al estallido controlado este sábado. La acción de las autoridades permitió restablecer el tránsito en la ‘Y’ de La Gallineta, sector Versalles.

Ejército realizó explosión controlada de carro con explosivos y cilindro bomba en vía de Caquetá.
Ejército realizó explosión controlada de carro con explosivos y cilindro bomba en vía de Caquetá. Suministrada.

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Los explosivos fueron dejados por desconocidos, presumiblemente guerrilleros que delinquen en la región, cerca a una casa ubicada a orillas de la carretera.

“La acción permitió proteger a quienes transitan diariamente por este corredor, devolver la tranquilidad a las familias y restablecer el paso vehicular en esta importante vía”, confirmó la Sexta División del Ejército.

Preliminarmente se conoció que el vehículo fúnebre habría sido utilizado para el traslado de los explosivos, por lo que no se descarta que haya sido robado.

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