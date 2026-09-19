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Blu Radio  / Nación  / Los cuerpos de cuatro ocupantes de avioneta accidentada en Chocó ya fueron recuperados

Los cuerpos de cuatro ocupantes de avioneta accidentada en Chocó ya fueron recuperados

A través de su cuenta de X, el mandatario informó este 19 de septiembre que ya fueron rescatados los cuerpos de las cuatro mujeres que iban a bordo de la aeronave.

avioneta accidentada en Chocó.jpg
Las cuatro ocupantes que iban en la avioneta accidentada en Chocó.
Foto: archivo, redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

La avionetaCessna T206, de matrícula HK-4985, que había perdido comunicación el pasado domingo 13 de septiembre mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, fue hallada por las autoridades y cuerpos de rescate tres días después del siniestro.

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El trágico hecho ocurrió cuando la aeronave perdió comunicación el día de los hechos, aproximadamente a las 9:23 de la mañana. Posteriormente, se activó una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá.

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A través de su cuenta de X, el mandatario informó este 19 de septiembre que ya fueron rescatados los cuerpos de las víctimas.

Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto”.

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En desarrollo...

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