Los cuerpos de cuatro ocupantes de avioneta accidentada en Chocó ya fueron recuperados

La avioneta Cessna T206 , de matrícula HK-4985, que había perdido comunicación el pasado domingo 13 de septiembre mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, fue hallada por las autoridades y cuerpos de rescate tres días después del siniestro.

El trágico hecho ocurrió cuando la aeronave perdió comunicación el día de los hechos, aproximadamente a las 9:23 de la mañana. Posteriormente, se activó una radiobaliza de emergencia en inmediaciones del cerro Tatamá.

A través de su cuenta de X, el mandatario informó este 19 de septiembre que ya fueron rescatados los cuerpos de las víctimas.

“Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto”.



Nuestra Fuerza Aérea Colombiana acaba de recuperar en el Chocó los cuerpos de las cuatro doctoras que perdieron la vida mientras cumplían una misión médica para atender a los damnificados por el terremoto.



Eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de… pic.twitter.com/TDQw2Qrb4k — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 19, 2026

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