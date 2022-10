El 90 % de los incendios forestales son originados por pirómanos: MinAmbiente

“Tenemos la información de que un alto porcentaje de estos son desarrollados por pirómanos. Anoche el general Rodríguez del Ejército me dio la noticia de que capturaron un pirómano en uno de estos incendios, ya se inicia el proceso de judicialización”, manifestó el ministro Vallejo.



Sin embargo, añadió que en otros casos es por errores humanos como fogatas, quemas controladas, arrojar colillas de cigarrillos, entre otros.



Vallejo reveló que este miércoles habrá cuatro helicópteros y 600 personas trabajando en la zona de los cerros de Bogotá para intentar sofocar el incendio antes de finalizar la tarde.



Entre tanto, el capitán Juan David Castrillón, quien se encuentra al mando de uno de los helicópteros, confirmó en Mañanas BLU que la idea es lograr controlar el incendio en Bogotá este miércoles.



Sin embargo, aceptó que el incendio tiene una muy alta extensión y limita mucho la operatividad.



“El incendio tiene unos tres o cuatro focos principales, debido a la limitación de las máquinas no podemos atacar dentro del humo”, explicó el capitán Castrillón.



Comentó que seguirán extrayendo el agua desde el Parque Simón Bolívar para luego proceder a efectuar las respectivas descargas en los puntos calientes de la conflagración.



“Es uno de los incendios más grandes en los que he estado y es uno de los esfuerzos más grandes que han hecho las autoridades”, advirtió el piloto.



Finalmente, prometió que harán su mayor esfuerzo para que el fuego no se extienda más.



Debido a la emergencia, la Secretaría de Ambiente decretó el martes la alerta amarilla en la calidad del aire de toda la capital del país y fueron evacuados 41 jardines de la zona más afectada, lo que representa a 5.444 niños.