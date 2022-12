El artefacto ‘Kevlar’ que habría matado a Dilan Cruz y las veces que ha sido usado

El artefacto que habría disparado un agente del Esmad y que al parecer acabó con la vida del joven Dilan Cruz sería un Kevlar, conocido popularmente como una ‘recalzada’, que no es nada menos que una bolsa de tela que puede llevar en su interior desde 200 a 500 bolas de plomo. Artefacto que, según testimonios recopilados por BLU Radio, apareció en varios puntos de la capital, incluso, en varias manifestaciones alrededor de todo el país y hace varios años.

Hoy se hicieron virales varias fotos publicadas por defensores de derechos humanos, fotógrafos y estudiantes que muestran que ese artefacto aparece en varios puntos de la capital. Incluso, que se ha encontrado en varias manifestaciones alrededor de todo el país como en Cauca.

Testimonio de defensor de derechos humanos

Jesús Gutiérrez, miembro de la Mesa de Derechos Humanos de Techotiva, le dijo a BLU Radio que este artefacto lo encontró el viernes 22 de noviembre en las calles del barrio Britalia, en el sur de la capital del país, minutos después de que el Esmad dispersó a los manifestantes.

“Hay varios casos muy concretos como el de Nicolás Neira que muere por un artefacto no convencional fuera de todo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Lo han utilizado en el Cauca, en el Catatumbo, no paran de hacerlo y han causado ya varios muertos. Son denuncias sistemáticas que se han venido haciendo. El caso del compañero que muere en estos días no es el único con relación a este tipo de artefactos explosivos y no convencionales que está utilizando el Esmad de la Policía”, dijo Gutiérrez.

Asegura que varios defensores de derechos humanos han encontrado esos artefactos en Bucaramanga, Cali, Popayán pero que no los guardan porque temen que puedan ser usados en su contra en allanamientos que hagan las autoridades en sus centros de trabajo.

Testimonio de fotoperidiodista

No es el único testimonio. Hablamos con Damien Fellous, fotoperiodista francés de Mira-V que ha cubierto el conflicto en Colombia. Según él, hace un año y medio, cuando estaba cubriendo una marcha de los indígenas Nasa, un miembro del Esmad le disparó con un fusil de perdigones. Luego él recogió el artefacto y también era una tela llena de bolas de plomo.

“Era como un pedazo de tela amarilla y blanca con manchas negras que contenía granada metálica algo que si le pega en la cara lo mata uno. En el momento pensé que era un abuso individual de un policía aislado que había fabricado un proyectil por su propia cuenta, pero ayer vi el video del joven que recibe los primeros auxilios (Dilan Cruz) y me impactó mucho porque parece que lo que lo impactó era la misma cosa”, aseguró.

Al parecer, el Esmad disparó con una escopeta un cartucho controlado de 12 milímetros que, según los protocolos, se debe disparar del pecho para abajo o al piso. Sin embargo, uno de esos artefactos fue el que acabó con la vida del joven Dilan Cruz, por lo que faltan varias respuestas. Primero, Medicina Legal deberá determinar con una necropsia cuál fue exactamente el artefacto que lo impactó. El Esmad debe aclarar si ese artefacto es permitido por la ley colombiana y la Fiscalía deberá determinar si el agente cumplió o no con esos protocolos en el caso que se determine que el artefacto es legal.

