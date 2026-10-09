"El avión iba en picada, pensé que me iba a morir": pasajera relata emergencia en vuelo de Avianca

Los gritos de los pasajeros y un fuerte estruendo despertaron a Luz Marina Gómez durante el vuelo AV042 de Avianca, que cubría la ruta Medellín-Nueva York. La mujer contó en Mañanas Blu que, en cuestión de segundos, sintió que el avión descendía bruscamente en varias ocasiones y pensó que no sobreviviría a la emergencia.

“Yo desperté por el estruendo y los gritos de la gente”, recordó Gómez, quien se había quitado el cinturón de seguridad para dormir. Cuando se dio cuenta de lo que ocurría, intentó abrochárselo mientras observaba a otros pasajeros levantarse de sus asientos.

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“Yo veía gente que se salía de los asientos. Eso fue en segundos, en segundos, eso fue en segundos”, relató la pasajera, quien aseguró que en ese momento lo único que pensó fue que iba a morir.

¿Cómo se vivió la emergencia del vuelo de Avianca?

De acuerdo con el testimonio de Gómez, la situación se presentó de manera repentina, sin que los pasajeros recibieran una advertencia previa sobre una turbulencia.



“No, no, no, eso fue de repente”, afirmó al recordar los momentos de mayor tensión durante el trayecto.

La mujer describió que sintió varios descensos bruscos del avión. “El avión iba en picada y la gente gritando, y otra vez como que se suspendió y en picada, y luego por tercera vez en picada”, contó.

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Gómez también dijo que no recibió una explicación de la tripulación sobre lo que estaba ocurriendo mientras permanecían en el aire.

Avianca, por su parte, informó en un comunicado que el vuelo AV042 experimentó una turbulencia imprevista, situación que dejó heridas a tres integrantes de la tripulación y seis pasajeros, para un total de nueve personas lesionadas.

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¿Dónde aterrizó el avión tras la turbulencia?

Según el relato de la pasajera, después de la emergencia les informaron que realizarían un aterrizaje en Miami. Gómez calculó que transcurrieron entre 20 y 30 minutos desde el momento en que comenzó el episodio hasta que el avión llegó a tierra.

La mujer señaló que algunos pasajeros comentaban que el avión había pasado de unos 36.000 a 10.000 pies de altitud. Sin embargo, aclaró que no recibió información oficial de la tripulación sobre las causas de lo sucedido.

Una vez en Miami, los pasajeros descendieron, mientras que las personas heridas permanecieron en el avión para recibir atención. Gómez recordó que una mujer que estaba en el baño salió despedida por el pasillo y, según lo que alcanzó a observar, sufrió una lesión grave en el cuello.

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También vio a un pasajero con una herida en la cabeza y escuchó que dos auxiliares de vuelo estaban muy lesionadas.

¿Qué lesiones sufrió la pasajera?

Gómez terminó con un dedo lesionado y dolor en una mano. Según explicó, una auxiliar de vuelo le llevó compresas de hielo, al igual que a otras personas que presentaban heridas.

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Pese a la molestia, decidió no quedarse en Miami para recibir atención médica, pues consideró que otros pasajeros necesitaban ayuda con mayor urgencia.

“Yo dije: no, hay gente que está peor, que me atiendan de este dedito y me pasará el dolor”, relató. La mujer aseguró que tenía previsto acudir a un médico después de llegar a Nueva York, ciudad en la que reside.

La pasajera continuó su viaje en otro avión desde Miami hasta Nueva York. Aunque ese trayecto transcurrió sin inconvenientes, reconoció que la experiencia anterior la dejó asustada, incluso cuando el avión se movía ligeramente al atravesar las nubes.

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Gómez también destacó una lección que le dejó la emergencia: mantener abrochado el cinturón de seguridad incluso cuando no está encendida la señal que indica que debe usarse. “Aprende uno con esto que no aflojar el cinturón”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: