El colegio no es un nido de marihuaneros: estudiantes del Marco Fidel Suárez

En un video publicado en redes sociales , estudiantes del colegio Marco Fidel Suárez piden que tras la muerte de un menor por intoxicación no se estigmatice a la institución ni a los alumnos y exigen que no se difundan falsas hipótesis sobre un supuesto problema masivo de drogadicción al interior de las aulas de clase. (Lea también: Niño fallecido ya había sido tratado por consumo de drogas: colegio Marco Fidel )

Publicidad

“Esto no es un nido de marihuaneros”, señala uno de los cuatro jóvenes, quien reitera que “es absurdo” pensar que cerca de la mitad de estudiantes son drogadictos.

“Lamentamos la pérdida de nuestros compañeros y nos solidarizamos con las familias que tienen a sus hijos hospitalizados porque se intoxicaron”, pero “queremos que se hable la verdad y no con hipótesis que no son ciertas”, indica una menor. (Lea también: Amenazan de muerte a rector de colegio en que murió menor intoxicado )

Publicidad

Otro joven afirma que los profesores no son culpables de lo sucedido y por tanto no deben ser señalados. “No entiendo por qué juzgan a los profesores, ellos no son culpables de lo que sucedió (…) Los profesores están tristes por lo que sucedió”.

Publicidad

Señalan, además, que “los padres de familia no deberían tildar de ñeros y marihuaneros a los estudiantes” y reiteran que “los medios de comunicación nos tildan de marihuaneros, estamos quedando como la basura de la localidad; sabemos cómo es la situación y eso no es verdad”.

No culpen a la institución

Publicidad

Los menores exponen la idea de que en el colegio sí existen casos de drogadicción “para nadie es un secreto que esto se viene presentando a nivel nacional, es un problema de la juventud”. Sin embargo, a su criterio ni la institución ni los profesores son culpables de esta situación. (Lea también: En colegios de Bogotá ofrecen droga, no hay que salir a buscarla: estudiante )

Publicidad

“Muchas personas tienen problemas y no debemos juzgarlos. Pero no es justo que piensen que todos los estudiantes estamos en eso”.

Añaden que conocen bien la situación que atraviesa el colegio y resaltan “proyectos chéveres y enriquecedores”, más allá de la lamentable situación conocida en los últimos días.

Publicidad

“Queremos que las cosas se aclaren, sin mentiras”, finalizaron.

Publicidad