Luis Enrique Abadía García encabeza la lista de los 37 candidatos que buscan convertirse en contralor general de la Nación.

El proceso comenzó con una prueba de conocimientos y la revisión de las hojas de vida. La decisión final se tomará el 12 de agosto de 2026, cuando el Congreso elija al nuevo contralor en una sesión conjunta de Senado y Cámara.

Abadía lidera principalmente por su experiencia. Fue contralor encargado en febrero de 2025 y en la actualidad es Contralor Delegado para la Gestión Pública y ha hecho un control de vilgilacnia al contrato de los pasaportes con Portugal.

Además, fue candidato a la Gobernación del Chocó con el apoyo del partido de La U y ASI, partidos cercanos al Gobierno del presidente Gustavo Petro.



BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación

Detrás de él aparecen Andrés Castro Franco y Jorge Eliécer Laverde Vargas, quienes tienen perfiles muy similares. Ambos cuentan con experiencia destacada y resultados parecidos en las evaluaciones. En el cuarto lugar está Ana Elena Monsalvo Herrera.

Uno de los casos más llamativos es el de Carlos Mario Zuluaga Pardo. Aunque fue quien obtuvo el mejor resultado en el examen, no lidera la lista. Esto se debe a que su hoja de vida tiene menor peso frente a otros aspirantes. Zuluaga fue vicecontralor y también ocupó el cargo de contralor encargado antes de renunciar para participar en la convocatoria.

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Algo parecido ocurre con Julián Mauricio Ruiz Rodríguez, quien también tuvo un desempeño destacado en la prueba escrita, pero aparece más abajo en la clasificación general por su puntaje en experiencia.

La entrevista final será decisiva, ya que puede equilibrar estas diferencias y cambiar la lista. Por ahora, Abadía va en primer lugar, pero la elección sigue abierta. Todo dependerá del último paso antes de que el Congreso tome la decisión final.