Contraloría realizará auditoría a la Alcaldía de Medellín por respuesta a emergencias por lluvias

Las lluvias de los primeros meses del año han ocasionado diversas emergencias en Medellín, en especial con la quebrada La Presidenta que ya ha generado dos socavaciones en vías importantes para el Valle de Aburrá y por las cuales la Alcaldía ha tomado medidas para poder enfocar esfuerzos en atender la problemática.

Hay que recordar que, debido a las fuertes lluvias, el Distrito ha tomado medidas como declarar la urgencia manifiesta o activar la calamidad pública debido a los estragos que generaron las precipitaciones y es teniendo en cuenta esto que la Contraloría Distrital de Medellín anunció una auditoría de cumplimiento.

Según se ha podido conocer, esta actuación será para evaluar las acciones adelantadas frente a las emergencias. Esta decisión busca fortalecer el control fiscal y garantizar una revisión más profunda de la gestión pública ante los eventos que han afectado especialmente a sectores como El Poblado.

De acuerdo con el organismo de control primero se dará cierre a la Vigilancia Fiscal que venía haciendo seguimiento a las inundaciones registradas durante los meses de enero y marzo. Sin embargo, esta medida no significa el fin del control, sino un cambio en la estrategia de supervisión, al incorporar estos hechos dentro de una auditoría más estructurada y de mayor alcance.



La auditoría permitirá examinar de manera sistemática las actuaciones de entidades clave como el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, responsables de liderar la respuesta institucional frente a este tipo de emergencias, pues el objetivo es verificar no solo el uso adecuado de los recursos públicos, sino también la efectividad de las medidas implementadas para mitigar los riesgos.

Finalmente, la Contraloría reiteró su compromiso de ejercer un control fiscal riguroso, preventivo y oportuno, ya que insistieron que con esta auditoría, se espera no solo identificar posibles fallas en la gestión institucional, sino también contribuir a mejorar la capacidad de respuesta del Distrito frente a futuras emergencias climáticas.