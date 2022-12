El enredo para elegir presidente de Fedegán

Este viernes la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, elegirá nuevo presidente. La disputa está entre el abogado uribista José Félix Lafaurie, quien lleva cerca de 14 años en el cargo, y Alfredo García Burgos, expresidente de la Federación Ganadera de Córdoba, Ganacor.

Publicidad

Las diferencias entre ambos candidatos son de vieja data. García renunció a Fedegán años atrás para liderar una nueva agremiación: la Nueva Federación Ganadera. Allí llegaron varios inconformes con la gestión de Lafaurie, quien se mantuvo en el cargo, pese a las críticas.

Ver acá: Presidente de Fedegán tilda de ‘mala leche’ a excontralor Maya

Publicidad

Sin embargo, ante las movidas que se están dando para nombrar al responsable de esa organización gremial, desde el Congreso de la República alertaron que se está politizando la federación y piden que haya más autonomía para que sean los ganaderos quienes elijan.

Publicidad

Erasmo Zuleta, representante a la Cámara del Partido de La U, por el departamento de Córdoba, señaló que, tras conversar con varios ganaderos, “ellos quieren que el gremio no esté politizado, porque deben trascender y pensar como gremio y no de manera política. Me han manifestado que el doctor Lafaurie lleva aproximadamente 14 años, por eso quieren un cambio en la representación de este gremio. Fedegán necesita renovarse”, puntualizó el congresista.

Zuleta explicó que Fedegán tiene a 15mil ganaderos bajo su agremiación, de los más de 550 mil qué hay en el país, esto es un 3 por ciento de todo el gremio, razón por la cual propuso una mesa de trabajo para poder llegar a consensos que permitan la “unión de este gremio”.

Publicidad

Según el representante, los ganaderos le han hecho saber su descontento con las opciones qué hay y plantean que haya otros nombres. “Dejemos a un lado las divisiones partidistas y trabajemos unidos por las problemáticas que afectan al sector agropecuario” dijo.

Publicidad

Entretanto, la elección está prevista en Barranquilla, durante el Congreso Nacional de Ganaderos, al que asistirán el presidente Iván Duque y el ministro de Agricultura, Andrés Valencia.