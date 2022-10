El general ese día me llamó pero yo estaba ocupado: gobernador de Chocó

El gobernador de Chocó, Efrén Palacios, reveló en diálogo con Blu Radio que el día en que fue secuestrado el general Rubén Darío Alzate por parte de las Farc, el militar intentó comunicarse con él.

“El general ese día intentó comunicarse conmigo pero no fue posible porque yo estaba en una reunión y no alcancé a contestarle pero cuando ya le marqué no me contestó”, explicó.

Sin embargo, el mandatario departamental aseguró que aunque el general Alzate sigue en manos del grupo guerrillero, sería inminente la libertad sea por negociaciones o por rescate militar.

Además aseguró que las operaciones militares no generan riesgo a la vida de los secuestrados. “Tenemos tranquilidad porque las actividades las está coordinando directamente el ministro de Defensa y toda la cúpula de las Fuerzas Militares”.

Finalmente destacó la labor del general Alzate en la comunidad, pues “venía trabajando con nosotros por la seguridad de los habitantes".