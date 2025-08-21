El Gobierno Petro no va a buscar la caducidad del Canal Uno

En diálogo con Mañanas Blu, Julián Molina, ministro de las TIC, abordó la situación del Canal 1, uno de los temas sensibles en la agenda de comunicaciones del país.

"La instrucción del presidente, sin duda es empezar la licitación", afirmó Molina, pero corrigió una confusión común: "Se ha dicho que la concesión del canal Nacional de Operación Pública, que es el único que es Canal 1, va hasta el 2037. La realidad es que va hasta el 2027 y eso vale la pena explicar un poco".

Explicó que una ley de 2022 estipula una duración de 40 años para los contratos de canales nacionales de operación pública, incluyendo al Canal 1, pero que las concesiones vigentes no tendrían prórroga automática ni gratuita. Esto implica que los concesionarios actuales deberán cumplir condiciones y realizar pagos para optar por una extensión.

El proceso de licitación tendrá varias etapas, comenzando por la fase precontractual que incluye estudios financieros, económicos y técnicos. Molina enfatizó la necesidad de rigor en estos estudios para asegurar la pluralidad de oferentes y la transparencia del proceso, un proceso que, según él, toma tiempo. Además, el Ministerio contará con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.

Sobre la preocupación de si el gobierno actual logrará adjudicar la licitación antes de que termine su mandato, el ministro indicó que no se han determinado tiempos específicos, pero "tendremos que iniciar nosotros la licitación y tendremos que adjudicar". Aclaró que no hay impedimento legal para adjudicar una licitación antes de la ejecución del contrato anterior, citando los principios de planeación contractual.



Investigación sobre Canal Uno

Sobre la búsqueda de la caducidad de la concesión del Canal 1, el ministro Molina negó categóricamente esta intención.

Molina desmintió que el gobierno esté buscando activamente la caducidad: "La respuesta es no, nosotros estamos investigando unas conductas que efectivamente ciertas conductas tienen la entidad suficiente o la capacidad suficiente para decretar una caducidad. Esa conducta que nosotros estamos investigando hemos identificado que no da para una caducidad".

