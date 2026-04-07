“El interés del político es legislar política monetaria a su favor”: alertan presión sobre el BanRep

La discusión sobre la independencia del Banco de la República volvió a encenderse este martes 7 de abril en Mañanas Blu, el economista Luis Ignacio Jácome, profesor de la Universidad de Georgetown, lanzó una advertencia directa sobre los riesgos de interferencia política en las decisiones monetarias.

En medio del debate impulsado por el Gobierno sobre el papel del emisor, el académico explicó por qué la autonomía de los bancos centrales no es un tema técnico lejano, sino un asunto que impacta directamente el bolsillo de los ciudadanos, especialmente en un contexto global marcado por presiones inflacionarias y desaceleración económica.

No somos partícipes de una posición de oposición suicida: Petro sobre retiro del Gobierno de junta del BANREP Foto: Presidencia / Banco de la República / MinHacienda

Independencia del Banco de la República y control de la inflación

Jácome fue claro al señalar que la evidencia histórica respalda la necesidad de mantener bancos centrales independientes. Según explicó, “los países que tienen bancos centrales más independientes tienen menor inflación”, una conclusión basada en análisis de décadas en América Latina.



El economista recordó que la región vivió episodios críticos de inflación justamente cuando los gobiernos intervinieron en la política monetaria. “Cuando hay inflación la gente pierde confianza en el dinero”, advirtió, al explicar que el valor del dinero depende de la credibilidad en quien lo emite.

En ese sentido, insistió en que el objetivo de controlar la inflación no es un capricho técnico, sino una garantía para la estabilidad económica. “Quiero mantener el valor de ese papel que intrínsecamente no tiene valor”, explicó sobre la función de los bancos centrales.

Advertencia por intervención política en decisiones monetarias

El punto más sensible de la entrevista llegó al abordar las tensiones entre el Gobierno y el Banco de la República. Allí, Jácome lanzó una frase que resume la preocupación central: “El interés del político es legislar política monetaria en su favor”.

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Según explicó, esto puede traducirse en decisiones como bajar tasas de interés en momentos electorales o aumentar el gasto, medidas que pueden ser populares en el corto plazo, pero riesgosas para la estabilidad económica.

El académico también calificó como una “vulnerabilidad” el hecho de que en Colombia el ministro de Hacienda presida la junta del Banco de la República, algo poco común en la región. Aunque históricamente no había generado mayores tensiones, advirtió que “ahora parece que se activó” ese riesgo.



Metas de inflación y confianza para la inversión

Otro de los puntos clave fue la defensa de metas de inflación bajas, cercanas al 2% o 3%, como las que manejan economías desarrolladas. Jácome explicó que subir ese objetivo generaría incertidumbre y podría frenar la inversión.

“Si la inflación fluctúa entre 8, 9 o 10%, ya empiezo a tener ruido en el cálculo”, señaló, al explicar cómo esto afecta decisiones empresariales de largo plazo.

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Finalmente, insistió en que la coordinación entre Gobierno y Banco Central es necesaria, pero sin comprometer la autonomía. “Separar la emisión de dinero de las decisiones políticas” —dijo— ha sido una lección clave en América Latina para evitar crisis económicas.

La advertencia queda sobre la mesa en un momento en que el país debate el rumbo de su política económica.