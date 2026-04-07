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Blu Radio  / Nación  / “El interés del político es legislar política monetaria a su favor”: alertan presión sobre el BanRep

“El interés del político es legislar política monetaria a su favor”: alertan presión sobre el BanRep

Expertos advierten que debilitar la independencia del Banco de la República podría impactar inflación, inversión y confianza económica.

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