"El libro troll" del Rubius no es apto para niños, según SuperIndustria

El libro troll, del español Rubén Doblas, conocido como El Rubius, no es apto para niños y adolescentes, según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, que ordenó incorporar "de manera inmediata" una advertencia en la portada de la obra sobre su contenido. La SIC "encontró material de contenido sexual, violento e incluso nocivo para el desarrollo de los menores" en el libro, tras un análisis realizado por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor.



Así, la entidad ordenó en un comunicado que los comerciantes tendrán que instalar en el lugar de exhibición del producto, así como en la portada, un aviso en el que se indique de manera visible y fácilmente identificable el siguiente mensaje: "El contenido de este libro no es apto para niños, niñas y adolescentes". (Vea además: Digitalizar los libros, estrategia de MinCultura para fomentar lectura )



El libro, editado por Planeta, ha levantado un gran revuelo en Colombia con denuncias de padres y medios de comunicación, quienes observaron que el texto incita a robar cosas, engañar a personas y llevar a cabo una serie de retos y bromas de contenido sexual para que los lectores hagan.



El Rubius es un joven español que tiene más de diez millones de suscriptores en su canal de YouTube y más de 4,5 millones de seguidores en su cuenta de Twitter. Asimismo, la SIC alertó de que El libro troll no podrá ser exhibido o promocionado en las secciones de literatura infantil o juvenil, a pesar de que "por la llamativa presentación, el color empleado, el tipo de letra utilizada y los dibujos" pareciera destinado a este segmento de la población. Estas medidas también son extrapolables a quienes comercialicen el citado libro a través de portales de comercio electrónico. La entidad destacó que "si bien el artículo 20 de la Constitución Política de 1991 garantiza la libertad de expresar y difundir el pensamiento y las opiniones", esta deber tener un sentido de responsabilidad social que implica "la protección prevalente de los derechos de los niños y adolescentes", agregó la información.