El Magdalena, en emergencia por sequía

Más de 100 mil personas que viven del río por la pesca, se abastecen de agua para el consumo humano y para dar a los animales y porque laboran transportando gente y mercancías han comenzado a padecer los rigores de la sequía.

Publicidad

Alberto Martínez, alcalde de San Zenón, en donde a 5 corregimientos y 3 veredas se les secaron los caños y estancos donde se abastecían, señaló que lo peor está por venir.

“Creo que aquí hay que optar es un plan de emergencia y no de contingencia. El río Magdalena está seco en un 90% y mira que estamos apenas a 22 de enero. Yo me pongo a pensar el 20 de marzo no habrá agua por ninguna parte en el Magdalena”, dijo Alberto Martínez, alcalde de esa población.

Publicidad

En todo el Magdalena fue declarada la urgencia manifiesta mecanismo que les permite buscar recursos para atender la emergencia.

Publicidad

En El Banco, según su alcalde Víctor Rangel, la gente padece por falta de agua y de comida, los cultivos se han secado, el ganado está en mal estado y los peces se están muriendo.

“Tenemos la situación presentada en la Ciénaga de Zapatosa en donde miles y miles de peces murieron por la falta de oxígeno y la irresponsabilidad del hombre”, aseguró.

Publicidad

En los municipios de la zona norte del Magdalena, entre ellos Santa Marta, el Fenómeno del Niño ha provocado escasez de agua en los centros urbanos e incendios forestales a cada instante. Así lo señaló el teniente Ricardo Chahín, comandante operativo de los bomberos en la capital del Magdalena.

Publicidad

“Estos primeros días del año hemos tenido bastante trabajo a causa de estos incendios forestales que se presentan en la ciudad de Santa Marta. El clima y las fuertes brisas aceleran los incendios. En diferentes sitios nos ha tocado trabajar duro por causa de la temperatura y del mismo hombre”, indicó-

Los únicos que se han visto “beneficiados” con la sequía que se registra en el río Magdalena son los areneros quienes han visto multiplicar sus ingresos y las jornadas son menos extenuantes.