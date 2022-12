El ministro Carrasquilla debe renunciar: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo publicó en su cuenta de Twitter un texto en el que da sus argumentos por los que considera que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, debe renunciar a su cargo por el escándalo de los denominados ‘bonos de agua’.



“Carrasquilla debe renunciar. Esta es una discusión sobre ética y la mejor forma de educar en la ética es con el ejemplo. Ese es el problema del ministro”, escribió el exalcalde de Medellín en la red social, al publicar el texto de sus argumentos.



“Escuché un buen número de las intervenciones y he leído todo tipo de opiniones. Tengo personas amigas en los dos bandos. Yo pienso que debería renunciar”, precisó Fajardo.

Vea también: El ministro de Hacienda está dando la cara: Duque defiende a Carrasquilla



Argumentó que el trabajo de Carrasquilla, al diseñar los llamados bonos de agua, se centró en solucionar un problema que le puso el gobierno para el que él trabajó y que aunque les fue muy bien, la gran mayoría de municipios que accedieron a los bonos de agua terminaron empobreciéndose.



“Las condiciones económicas y los términos de los contratos eran desventajosos para los municipios (…) Las condiciones descritas son el espacio preciso para la corrupción territorial. Los resultados fueron pésimos”, añadió.



Asimismo, Fajardo cuestionó las condiciones de Carrasquilla para asumir las riendas de la cartera económica del país.



“Él tiene que velar por que las decisiones beneficien siempre el interés público por encima de intereses particulares. ¡Seguro que nunca aceptaría unos bonos como los que él mismo diseñó cuando no era ministro”, cuestionó.



“Asumir la máxima responsabilidad en el manejo de los recursos públicos exige unas condiciones que, dado lo que ocurrió con los bonos de agua, el ministro Carrasquilla hoy no tiene (…) Con su inteligencia tendrá muchas oportunidades de resolver problemas y construirse un buen vivir, pero no debe hacerlos desde el Gobierno”, manifestó el exgobernador de Antioquia.

