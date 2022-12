El papa pide que no se detengan las negociaciones de paz con las Farc

El papa Francisco pidió que "no se pare" el proceso de paz en Colombia, cuyas negociaciones en Cuba atraviesan una fase delicada con las Farc, declaró a los periodistas a bordo del avión papal. (Lea también: Santos pone plazo hasta noviembre para definir si sigue o no proceso con Farc )

Publicidad

"A mí me preocupa en este momento que no se pare el proceso de paz en Colombia. Debo decirlo: espero que vaya adelante. Estamos siempre dispuestos a ayudar. En tantos modos. Sería feo que no pueda seguir adelante", dijo en el vuelo que lo conducía a Roma tras una gira de ocho días por Ecuador, Bolivia y Paraguay.

"Deseo y debemos rezar por Colombia, para que no se pare este proceso. Después de 50 años y muchos muertos, es que he oído que fueron millones los muertos", recalcó.

Publicidad

Las declaraciones del papa fueron hechas durante la tradicional charla con los cerca de 75 periodistas que lo acompañan, entre ellos una decena de latinoamericanos.

Publicidad

El Gobierno y la Farc alcanzaron el domingo un histórico acuerdo para desescalar el conflicto armado, que había recrudecido poniendo en riesgo el proceso de paz. El acuerdo contempla por primera vez una reducción de las operaciones militares.

AFP