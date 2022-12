El papa siempre ha sido un gran soporte para diálogos: Santos

En diálogo con Mañanas BLU, el presidente Juan Manuel Santos dijo que el papa Francisco hasta el momento lo único que ha manifestado es su intención de visitar al país y que por lo tanto, cualquier planteamiento que se haga ahora sobre su visita no tiene ningún sentido.



Sin embargo, el mandatario aseguró que el papa siempre “ha sido un gran soporte para el proceso de paz”.



“Siempre que me he reunido con él me ha dicho ‘persevere, continúe siga buscando esa paz que tanto necesita su país’. Por eso cuando venga tengo que agradecerle ese apoyo que ojalá mantenga”, dijo el presidente.



Santos indicó que no está politizando la visita del Sumo Pontífice pues lo único que ha hecho es “celebrar la visita a Colombia”.



“¿Qué tiene que ver la venida del papa con una politización? Hay que preguntarle al Centro Democrático por qué dice eso, si lo está diciendo. Estamos llegando a una situación esquizofrénica que hasta la visita del papa le están dando este tipo de situaciones”, dijo al responder a versiones que indican que la visita de Francisco se deba a temas de contratos.