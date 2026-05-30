“El proceso electoral está blindado”: Registraduría garantiza transparencia

El director de Gestión Electoral de la Registraduría Nacional, Rafael Vargas, entregó un parte de tranquilidad sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia, destacando que el proceso está completamente garantizado.

Más de 41 millones de colombianos podrán votar con un sistema "Es manual, es transparente, es trazable"

Según explicó en Noticias de la Mañana de Blu Radio, en todo el país estarán habilitados 14.489 puestos de votación y cerca de 122.000 mesas, lo que permitirá la participación de más de 41 millones de ciudadanos. Aunque se registraron algunas dificultades por las lluvias, estas solo afectaron 16 puestos de votación que fueron reubicados a pocos metros de su ubicación original.

En materia de orden público, Vargas aseguró que, pese a los recientes hechos de violencia en zonas como Guaviare y el Catatumbo, no hay afectaciones en la instalación de mesas ni en la distribución del material electoral, gracias al trabajo articulado con la Fuerza Pública.



Uno de los puntos clave fue la respuesta a las denuncias de posible fraude. El funcionario fue enfático en señalar que el sistema electoral colombiano es manual, lo que, según explicó, lo hace más transparente.

"Los votos son manuales, el diligenciamiento de las actas es de puño y letra de 850,000 jurados de votación que son los encargados de contar los votos", indicó.

Publicidad

Además, recordó que los resultados del preconteo son preliminares y que el escrutinio es el proceso definitivo, destacando que en elecciones pasadas la diferencia entre ambos fue mínima.

Sobre los jurados de votación, Vargas informó que cerca del 80% asistió a las capacitaciones, aunque reiteró el llamado a completar el proceso de formación a través de herramientas virtuales dispuestas por la entidad.

Todas las personas mayores de 18 y menores de 60 años pueden ser designados jurados de votación. Foto: AFP

En cuanto a los requisitos para votar, fue claro en que solo se permite la cédula de ciudadanía, ya sea en formato físico o digital oficial. No se aceptan contraseñas, fotografías del documento ni otros soportes.

Publicidad

Finalmente, la Registraduría recomendó a los ciudadanos consultar previamente su lugar de votación y acudir temprano a las urnas, para evitar congestiones y garantizar una jornada fluida.

Asimismo, recordó que está prohibido el uso de celulares dentro del cubículo de votación y que se deben evitar comportamientos que puedan alterar el orden en los puestos.

"Entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde está prohibido el uso de aparatos electrónicos en el puesto de votación y especialmente en el cubículo", concluyó.

Escuche la entrevista completa aquí: