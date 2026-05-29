Elecciones presidenciales en Colombia: entre la continuidad o un cambio extremo

Colombia celebra este 31 de mayo una de las elecciones presidenciales más controversiales de las últimas décadas, en la que se decidirá la continuidad del modelo del primer gobierno de izquierda o el regreso de la derecha, una disputa de doce candidatos de los cuales solo tres tienen posibilidades reales y que, todo indica, se definirá en segunda vuelta.

Desde el comienzo de la campaña las encuestas de intención de voto dan como favorito al senador Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y de una izquierda que llega fortalecida a las elecciones por la aprobación del presidente Gustavo Petro, cercana al 50 %, pero todavía sin la fuerza suficiente para ganar en primera vuelta, lo que probablemente llevará la definición a una segunda ronda el 21 de junio.

Iván Cepeda Foto: AFP

"Todo indica que va a haber segunda vuelta; si bien las elecciones muestran un panorama claramente polarizado y en esta polarización el candidato de la continuidad del Gobierno tiene una clara ventaja, ningún sondeo le da más allá del 44 %", dijo a EFE la analista política Eugénie Richard, profesora de la Universidad Externado de Colombia.

Abelardo de la Espriella, que se hace llamar 'el Tigre' y lidera el recién creado movimiento Defensores de la Patria, promete darle la vuelta al tablero político para "salvar este país y convertirlo en una patria milagro" y se presenta como el mayor rival de Cepeda, tanto en el discurso como en la intención de voto.



Por el voto de la derecha, De la Espriella compite con la senadora uribista Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y una opción más moderada que busca atraer al electorado de centro que, al igual que en las elecciones pasadas, se siente huérfano de un liderazgo fuerte y con posibilidades de ganar una elección.

Otros nueve candidatos de todo el espectro político y con apoyo marginal en las encuestas figuran en el abanico electoral, entre ellos los exalcaldes Sergio Fajardo, Claudia López y Carlos Caicedo, y los exsenadores Roy Barreras y Mauricio Lizcano.

Abelardo De La Espriella Foto: Blu Radio

Completan la lista Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado senador Miguel Uribe Turbay; el general retirado del Ejército Gustavo Matamoros y los empresarios Sondra Macollins Garvin y Santiago Botero, este último un extremista de ultraderecha que llama "templarios" a sus seguidores y promete "romper el sistema" y "pena de muerte para corruptos, violadores y asesinos seriales".

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¿Qué se necesita para ganar en primera vuelta?

Para ganar en primera vuelta un candidato necesita obtener la mitad más uno de los votos, lo que en opinión de Richard, deja "un escenario bastante abierto" para la segunda ronda entre los dos primeros que, según las encuestas, pueden ser Cepeda y De la Espriella, y cuya definición dependerá en gran medida de la "fractura en el campo de la derecha".

En las tres últimas elecciones el uribismo fue la principal fuerza de la derecha, pero esta vez esa hegemonía se la disputa De la Espriella con un discurso de mano dura contra la delincuencia y la guerrilla que seduce a buena parte de los votantes del Centro Democrático, disconformes con la candidatura de Valencia al considerarla demasiado blanda.

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La incomodidad radica en que un país machista como Colombia muchos electores de derecha no se sienten a gusto con una mujer como candidata y menos aún con su compañero de fórmula, Juan Daniel Oviedo, homosexual asumido.

Paloma Valencia tras presentar a Oviedo como fórmula. Foto: AFP

Sin embargo, el hecho de que el abogado De la Espriella sea un debutante en la política no permite proyectar su potencial electoral porque es un fenómeno nuevo, "con un perfil de 'outsider' que se aleja de las formaciones políticas tradicionales para proponer un liderazgo mucho más personalista y mucho más fuerte", al estilo de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, o de Argentina, Javier Milei, indica Richard.

En una campaña en la que el objetivo de los candidatos de oposición y de parte del electorado es impedir a como dé lugar que gane Cepeda, a quien llaman "el heredero" de Petro, De la Espriella, por estar mejor situado en las encuestas, puede acabar captando ese descontento, justamente por su estilo autoritario.

"La duda no es tanto si va a haber segunda vuelta, sino más bien con quién", afirma la analista.

Por un lado, está Cepeda con el respaldo de un segmento de la población colombiana "que se identifica con Petro y sus políticas de justicia social", como "la restitución de tierras y el cierre de la brecha histórica entre las clases más pobres", señala, y por el otro, la derecha que "esencialmente gana puntos" con las críticas al Gobierno por el manejo de "la paz y la salud, que son dos temas de máximo interés de la gente".

