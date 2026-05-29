Primera vuelta presidencial: transmisión especial de Blu Radio desde las 6:00 a. m.

Blu Radio realizará este 31 de mayo una cobertura especial de las elecciones presidenciales de Colombia, con un despliegue informativo que comenzará desde las primeras horas de la mañana y se extenderá durante toda la jornada electoral.

La transmisión estará encabezada por el equipo periodístico del servicio informativo de Blu Radio, dirigido por Ricardo Ospina, que acompañará a los oyentes desde las 6:00 de la mañana con reportes en tiempo real, análisis, entrevistas y el seguimiento al desarrollo de los comicios en todo el país.

A la cobertura se sumará el equipo de Voz Populi desde la 1:00 de la tarde y, a partir de las 4:00 de la tarde, los periodistas y panelistas de Mañanas Blu, liderados por Néstor Morales, estarán al frente de la entrega de resultados, reacciones y análisis sobre el rumbo político que tome el país tras la votación.

La cobertura podrá seguirse a través de las frecuencias de Blu Radio en todo el país, www.bluradio.com, YouTube, Ditu y las distintas plataformas sociales.



Una elección clave para el futuro político de Colombia

Las elecciones presidenciales de este 31 de mayo son consideradas una de las contiendas más importantes de los últimos años. Los colombianos acudirán a las urnas para decidir si respaldan la continuidad del proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro o si optan por un cambio de rumbo encabezado por sectores de derecha y centroderecha.

De acuerdo con las encuestas de intención de voto citadas en los análisis previos a la jornada, el senador Iván Cepeda aparece como favorito para liderar la primera vuelta. Sin embargo, los sondeos coinciden en que ningún candidato tendría los apoyos suficientes para alcanzar la mitad más uno de los votos, escenario que hace prever una segunda vuelta presidencial el próximo 21 de junio.

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Los candidatos con mayores opciones

La disputa electoral se ha concentrado principalmente entre Cepeda, representante del Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella, quien ha construido una campaña basada en un discurso de mano dura y se ha convertido en uno de los principales referentes de la oposición.

Por el mismo electorado de derecha también compite la senadora Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, quien busca consolidar el respaldo de los sectores conservadores y atraer votantes moderados.

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Junto a ellos aparecen otros aspirantes como Sergio Fajardo, Claudia López, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Mauricio Lizcano, Miguel Uribe Londoño, Gustavo Matamoros, Sondra Macollins Garvin y Santiago Botero, aunque con menor respaldo en las encuestas.

Un panorama que apunta a segunda vuelta

Analistas consultados antes de la jornada coinciden en que la verdadera incertidumbre no radica en si habrá una segunda vuelta, sino en quién acompañará al favorito en esa instancia definitiva. La fragmentación del voto de derecha y la consolidación de la base electoral afín al Gobierno son algunos de los factores que marcarán el desenlace de la elección.

Con este panorama, Blu Radio acompañará minuto a minuto una jornada que definirá el futuro político del país y que podría abrir paso a una nueva confrontación electoral entre los dos candidatos más votados dentro de tres semanas.