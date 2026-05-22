Invamer revela una segunda vuelta marcada por el voto Petro vs. antiPetro

La más reciente encuesta de Invamer para Blu Radio y Noticias Caracol dejó un panorama cada vez más polarizado para las elecciones presidenciales en Colombia, porque más allá de los nombres que hoy lideran la intención de voto, el análisis realizado en Mañanas Blu apuntó a una conclusión central: la contienda presidencial se estaría convirtiendo en una disputa entre quienes respaldan el proyecto político del presidente Gustavo Petro y quienes buscan frenarlo.

El análisis en vivo estuvo encabezado por Néstor Morales, director de Mañanas Blu; Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol; Martín Orozco, gerente de Invamer; y Ricardo Ospina, junto a un panel de periodistas y analistas políticos.

¿Qué mostró la encuesta Invamer sobre la segunda vuelta?

Según explicó Martín Orozco, gerente de Invamer, el escenario hipotético más fuerte de segunda vuelta hoy enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.



Los resultados evidencian un cierre progresivo de la distancia entre ambos candidatos:



En abril, Iván Cepeda registraba 54,6% frente a 42,6% de Abelardo de la Espriella.

En mayo, Cepeda bajó a 52,4% y De la Espriella subió a 45,3%.

La diferencia pasó de 12 puntos a apenas 7 puntos.

Si se compara con febrero, la reducción es todavía más marcada.

Para Orozco, la tendencia de crecimiento de Abelardo de la Espriella ha sido la más consistente dentro de los candidatos analizados en la encuesta.

¿Por qué Abelardo de la Espriella creció en intención de voto?

Uno de los puntos más discutidos durante el análisis fue el traslado de votantes desde sectores de derecha y centro hacia la candidatura de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con Martín Orozco, el crecimiento no solo proviene de electores afines a la derecha, sino también de ciudadanos identificados como de centro y que muestran inconformidad con el Gobierno Petro.

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El analista Héctor Riveros aseguró que allí estaría operando el fenómeno del “voto útil”. Según explicó, parte de los electores que inicialmente podían sentirse más cómodos apoyando a Paloma Valencia estarían migrando hacia De la Espriella al percibirlo como un candidato con mayores opciones reales de competir en segunda vuelta.

“Los electores se bajan del barco muy rápidamente”, afirmó Riveros durante la conversación, al referirse al impacto que tienen las percepciones de crecimiento o caída en las campañas presidenciales.

¿La elección presidencial será un plebiscito sobre Petro?

Uno de los datos que más llamó la atención en el análisis fue la respuesta sobre el tipo de candidato que prefieren los colombianos:



48,4% votaría por un candidato en oposición al Gobierno Petro.

47,9% apoyaría a un candidato favorable al actual Gobierno.

Solo un 4% respondió “no sabe” o “no responde”.

Para los panelistas, esta cifra confirma que el país aparece prácticamente dividido en mitades.

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Riveros sostuvo que más que una elección tradicional, Colombia podría enfrentar una especie de “plebiscito” sobre la continuidad o rechazo al modelo político impulsado por Gustavo Petro.

“En realidad, en ese tarjetón hay un sí y varios no”, señaló durante el debate.

En la misma línea, los analistas concluyeron que la segunda vuelta probablemente girará alrededor de dos grandes bloques: continuidad del proyecto político de Petro o cambio político representado por sectores de oposición.

¿Qué tan cerrada sería la elección presidencial?

Los participantes recordaron que la elección presidencial de hace cuatro años entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro terminó con una diferencia mínima, y consideran que el país podría volver a vivir un escenario similar.

Además, se advirtió que los votantes de candidatos de centro o independientes podrían terminar siendo decisivos en una eventual segunda vuelta.

Aurelio Suárez planteó que existe una franja de entre 1,5 y 2 millones de votos provenientes de candidaturas menores que podrían inclinar definitivamente la balanza en un escenario tan dividido.

Seguridad, bienestar y anticorrupción: las prioridades que aparecen en la encuesta

Otro de los puntos mencionados en el análisis fue la mezcla de preocupaciones que hoy tiene el electorado colombiano.

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Según Juan Roberto Vargas, la encuesta muestra un país que reclama simultáneamente:



Mayor seguridad y autoridad.

Bienestar económico.

Lucha contra la corrupción.